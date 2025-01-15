Lille, Marsilya'yı penaltılarda eledi

Lille, deplasmanda normal süresi 1-1 biten Fransa Kupası son 32 turu maçında Marsilya'yı seri penaltı atışlarında 4-3 yenerek tur atladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lille, Marsilya'yı penaltılarda eledi
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15 Ocak 2025 01:26
Fransa Kupası son 32 turu maçında Marsilya, Lille'i konuk etti. 

Velodrome Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. 

Lille'in golünü, 69. dakikada Hakon Arnar Haraldsson kaydetti. Marsilya'nın golü ise 90+6'da Luis Henrique'den geldi.

Seri penaltı atışlarına geçilen maçta Lille, Marsilya'yı 4-3 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı. Marsilya ise turnuvaya veda eden takım oldu. 

Marsilya'da Mason Greenwood, Leonardo Balerdi Rossa ve Adrien Rabiot kullandıkları penaltıyı gole çevirdi. Mavi-Beyazlılar'da penaltı kaçıran isimler ise 90+6'da maçı penaltılara getiren golü atan Lui Henrique ve Jon Rowe oldu.

Lille ise Mitchel Bakker, Ismaily, Andre Gomes ve Alexsandro Riberiro ile penaltılarda 4'te 4 yaptı.

LILLE, SERİYİ 20'YE YÜKSELTTİ

Öte yandan Bu sonuçla birlikte Lille'in tüm kulvarlardaki yenilmezlik serisi 20 maça yükseldi. Marsilya ise tüm kulvarlarda 7 maç sonra ilk kez kaybetti.
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