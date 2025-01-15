Fransa Kupası son 32 turu maçında Marsilya, Lille'i konuk etti.



Velodrome Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Lille'in golünü, 69. dakikada Hakon Arnar Haraldsson kaydetti. Marsilya'nın golü ise 90+6'da Luis Henrique'den geldi.



Seri penaltı atışlarına geçilen maçta Lille, Marsilya'yı 4-3 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı. Marsilya ise turnuvaya veda eden takım oldu.



Marsilya'da Mason Greenwood, Leonardo Balerdi Rossa ve Adrien Rabiot kullandıkları penaltıyı gole çevirdi. Mavi-Beyazlılar'da penaltı kaçıran isimler ise 90+6'da maçı penaltılara getiren golü atan Lui Henrique ve Jon Rowe oldu.



Lille ise Mitchel Bakker, Ismaily, Andre Gomes ve Alexsandro Riberiro ile penaltılarda 4'te 4 yaptı.



LILLE, SERİYİ 20'YE YÜKSELTTİ



Öte yandan Bu sonuçla birlikte Lille'in tüm kulvarlardaki yenilmezlik serisi 20 maça yükseldi. Marsilya ise tüm kulvarlarda 7 maç sonra ilk kez kaybetti.

