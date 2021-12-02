Lille 6 maç sonra galibiyeti hatırladı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 16. haftasında Lille, Rennes'e konuk oldu.



Karşılaşmada Lille, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldu ve 6 maç sonra galibiyeti yaşadı.



Maçta 31. dakikada Xeka ve 45. dakikada Renato Sanches'in attığı gollerle 2-0 öne geçti. Ev sahibi takım, 85. dakikada Benjamin Bourigeaud ile bulduğu golle farkı 1'e indirdi. Böylece Lille, mücadeleyi 2-1 kazandı.



Lille'de milli futbolculardan Burak Yılmaz 80. dakikada oyuna dahil oldu. Yusuf Yazıcı yedek kulübesinde görev beklerken, kart cezalısı Zeki Çelik Rennes karşısında forma giyemedi.



6 maçtan sonra galip gelmeyi başaran Lille, puanını 21'e yükselterek 12. sıraya yerleşti. Rennes ise 28 puanla 3. sıraya geriledi.





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