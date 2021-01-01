Lillard: "Portland, Aldridge'in formasını emekli etmeli"

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, Blazers'ın LaMarcus Aldridge'in forma numarasını emekli etmesi gerektiğini söyledi.



ESPN'in 'Jalen and Jacoby' podcast'inde konuk olan Lillard, veteran pivotla ilgili emeklilik haberleri patlak verdiğinde, Portland'dan hemen 12 numarayı emekliye ayırmasını talep etti:



"Blazers'ın 12 numarayı emekli etme zamanı geldi. Bildiğiniz gibi, Trail Blazers formasıyla inanılmaz bir kariyeri oldu. Sanırım herkes onun geri dönmesini bekliyordu, ama ayrıldığı zaman sanki bununla ilgili farklı şeyler hissettiler.



Ancak Portland'da geçirdiği kariyeri ve bu şehir için ifade ettikleri asla inkar edilemez. Bu yüzden, organizasyon için yaptıkları dolayısıyla formasını emekli etmenin, olacak en doğru saygı göstergesi olduğunu düşünüyorum."



Aldridge, Trail Blazers kariyerinde oynadığı 648 maçta 19.4 sayı ve 8.4 ribaund ortalamaları tutturmuştu.



