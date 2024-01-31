Milwaukee Bucks süperstarı Damian Lillard, Bucks formasıyla Portland'a ilk dönüşünün "duygusal" olacağını söyledi.



Lillard, Oregonian'dan Aaron Fentress'e yaptığı açıklamada Bucks'ın bir üyesi olarak bu gece ilk kez Portland'a döndüğünde oldukça dokunaklı anlar yaşamayı beklediğini açıkladı:



"Değer verdiğim için duygusal olacağını düşünüyorum. Portland'da oynamayı çok seviyordum. Orada yaşamayı da çok seviyordum ve hâlâ orada yaşıyorum. Portland'da oynadığım süre boyunca orayla ilgili söylediğim her şeyde oldukça ciddiydim. Yani evet, duygusal olacak."



33 yaşındaki oyuncu, kariyeri sona ermeden Portland'a dönme ihtimalini göz ardı etmeyeceğini de sözlerine ekledi:



"Trail Blazers için tekrar oynayacağım bir dönem olacağını öngörebiliyorum. Ama bu şu anda olmayacak. Şu anda Bucks için oynuyorum. Başarmak istediğimiz şeyi başarmak için bu konuda elimden geleni ortaya koymam gerekiyor. Bu yolda her şeyi yapmaya hazırım."



Lillard, 2012 NBA Draftı'nda kendisini altıncı sıradan seçen Trail Blazers ekibinde 11 sezon forma giymişti. Dame, 2012-13 sezonunda Yılın Çaylağı seçildikten sonra yedi kez All-NBA kadrolarına girdiği Portland ekibinin toplam atılan sayıları (19,376) ve üçlük isabetleri de (2,387) dahil olmak üzere hâlen birçok tarihi rekorunu elinde tutuyor.



Geçtiğimiz yaz Portland'dan takas talebinde bulunan Lillard, başlangıçta Miami Heat'e katılmayı umut etmiş olsa da, sekiz oyunculu bir takasla Milwaukee'nin yolunu tutmuştu.



