Lillard, All-Star ilk beşine seçilmemesi hakkında: "Artık şaşırmıyorum"

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, NBA All-Star kadrolarında ilk beş seçilmemesine şaşırmadığını söyledi.



Lillard, Dallas Mavericks yıldızı Luka Doncic ve Golden State Warriors süperstarı Steph Curry'nin bu yılın All-Star ilk beş oyuncuları olarak adlandırıldığı oylamada bir kez daha göz ardı edildi.



Dame, bu konuda hakkında şu açıklamalarda bulundu:



"Gençken daha çok önemsiyordum. All-Star'da ilk beş başlamak bir başarıdır tabii ki. Ben bunu henüz yapabilmiş değilim, bu yüzden elbette ilk beşte yerim olsun isterdim ama cidden şaşırmadım. İlk beş başlamam gerektiğini söyleyen pek çok kişinin, bubble'da ve bu sezonda neler yaptığımı fark edenler olduklarını düşünüyorum."



Maç başına 29.8 sayı, 7.7 asist ve 4.4 ribaund ortalamaları yakalyan Lillard, CJ McCollum ve Jusuf Nurkic'in sakatlanmasına rağmen Blazers'ı Batı'daki en iyi derecelerden birine (18-10) taşımış durumda.



