Liderlerden Türkiye'ye taziye mesajları

Dünya liderleri merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla taziyelerini sundu.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.



Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev mesajında, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve kardeş Türkiye'nin birçok yerinde hissedilen şiddetli deprem sonucu çok sayıda can kaybı ve yıkım haberi bizleri derinden üzdü.



Bu zor zamanda her türlü yardıma hazır olduğumuzu ifade ediyor, size, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına şahsım ve Azerbaycan halkı adına taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyor, depremin etkilerinin bir an önce ortadan kalkmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.



KKTC



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Kıbrıs Türk halkı adına Türkiye'nin acısını yürekten paylaştıklarını belirterek, can kaybının az olmasını dilediklerini bildirdi.



Türkiye ile her zaman dayanışma içinde olduklarını kaydeden Tatar, "Kayıplarımıza Tanrı'dan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar ve ana vatan Türkiye'mize büyük geçmiş olsun dileklerimi, şahsım ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarım adına büyük bir üzüntü, acı ve kederle iletirim." ifadesini kullandı.



Kazakistan



Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen şiddetli depremde yaşamını yitirenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı diledi.



Tokayev, mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nde meydana gelen şiddetli deprem sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle aldım. Bu zor anda Kazakistan halkı ve kendi adıma hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm kardeş Türk halkına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.



Tokayev ayrıca Kazakistan'ın Türkiye'ye yardım sağlamaya hazır olduğunu belirtti.



İsrail



İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise sosyal medya hesabından İbranice, Türkçe ve İngilizce yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"İsrail halkı adına, dün gece Türkiye'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle derin üzüntülerimi bildiririm. Yaşanan can kayıpları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına başsağlığı diliyorum."



İsrail devletinin "mümkün olan her yolla yardım göndermeye her zaman hazır olduğunu" belirten Cumhurbaşkanı Herzog, kalplerinin bu acı zamanda Türk halkının ve yas içindeki ailelerin yanında olduğunu vurguladı.



İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Türkiye'deki depremin değerlendirilmesi için bir acil durum toplantısı düzenlendiği paylaşıldı.



Pakistan



Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremde yaşanan can kayıpları sebebiyle taziye mesajı paylaştı.



Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin güneydoğusunu vuran bu büyük deprem haberi derinden üzdü. Yaşanan can ve mal kayıpları nedeniyle kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve kardeş Türkiye halkına en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.



Türkiye'nin Pakistan'a her zor anında yardım elini uzattığını anımsatan Şerif, İslamabad'ın mümkün olan her türlü yardımı yapacağını vurguladı.



Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Pakistan'ın Türkiye ile tam dayanışma içerisinde olduğuna işaret edilerek, İslamabad'ın yardım çalışmalarında mümkün olan tüm desteği sağlamaya hazır olduğu kaydedildi.



Mısır



Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Mısır'ın Türkiye ve Suriye'de depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini sunduğu belirtildi.



Türk ve Suriye halklarına en içten taziyelerin iletildiği ve yaralılara acil şifa dileklerinde bulunulduğu kaydedilen açıklamada, Mısır'ın "bu felaketle yüzleşmek için yardıma hazır" olduğu ifade edildi.



Ukrayna



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.



Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.



Türkçe yaptığı paylaşımında Zelenskiy, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk halkına ve Türkiye'deki depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyor, tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor zamanda Türk halkının yanındayız. Afetin sonuçlarının üstesinden gelmek için gerekli yardımı sağlamaya hazırız." ifadelerini kulandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ