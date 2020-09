'Lewis Baker, Bielsa'nın ilk tercihiydi'

Trabzonspor'un Chelsea'den transfer ettiği Lewis Baker'ı The Sun'dan Charlie Wyett, değerlendirdi. 25 yaşındaki orta saha ile ilgili bilgiler paylaşan İngiliz gazeteci, özel olarak Marcelo Bielsa detayını aktardı.



The Sun'dan Charlie Wyett'ın Lewis Baker görüşleri şöyle:



"Futbolda bazı oyuncular vardır, büyük bir potansiyele sahiptir ama bu potansiyelini sahaya yansıtmakta güçlük çeker. Trabzonspor'un yeni transferi Lewis Baker'ı en kısa yoldan bu şekilde anlatmak mümkün.



Chelsea altyapısına geldiğinde 9 yaşındaydı ve o zamandan beri kulübün bünyesinde kaldı. İngiltere Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde oynadı ve iyi işler yaptı. U21 milli takımıyla 17 maça çıktı, 8 gol attı. Marcelo Bielsa'nın da beğendiği bir futbolcuydu. Leeds United'ın başına geçtikten sonra yaptığı ilk iş onu almaktı. Baker, Bielsa'nın Leeds United'daki ilk transferiydi.



Eddie Newton, Chelsea döneminden kendisini yakından tanıyor ve o da futbolcudaki potansiyelin farkında.



En önemli özelliği her iki ayağını da eşit derecede çok iyi kullanıyor olması. Top tekniği iyi, pas yüzdesi yüksek ama aslen savunma arkasına attığı derin pasları ve açtığı ortaları dikkat çekici. Uzak mesafeden sert ve isabetli şutları var."