Lewandowski'nin yeni macerası için Chelsea ile ilk görüşme!

Bayern'de kazanmadık başarı, kaldırmadığı kupa ve atmadığı gol kalmayan Robert Lewandowski'nin yeni bir maceraya atılmak için menajeri aracılığıyla Chelsea ile görüştüğü kaydedildi.



Bild'in haberine göre Chelseali yöneticilerin Robert Lewandowski'nin menajeri Pini Zahavi ile görüşme gerçekleştirdiği ve tarafların anlaşma zemini aradığı iddia edildi.



Polonyalı gol makinası Lewandowski geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamada Premier Lig'e olan hayranlığından bahsederek, "Bir gün Premier Lig'de oynamak isterim. Harika bir deneyim olurdu." diye konuşmuştu.



32 yaşındaki Robert Lewandowski Bayern'de 329 resmi maçta 294 kez, tüm kariyeri boyunca ise 630 maçta 459 gol kaydederek dünyanın en iyi forvetlerinden biri olduğunu kanıtlamıştı.



