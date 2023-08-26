Leverkusen, Gladbach deplasmanında rahat kazandı

Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Bayer Leverkusen deplasmanda Mönchengladbach'ı 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Leverkusen, Gladbach deplasmanında rahat kazandı
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26 Ağustos 2023 21:37
Son güncelleme 26 Ağustos 2023 22:31
Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Gerardo Seoane'nin ekibi Borussia Mönchengladbach ile Xabi Alonso'nun yönetimindeki Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi.

Borussia-Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Leverkusen 3-0 kazanırken goller; 18 ve 53. dakikalarda Victor Boniface ve 45+6'da Jonathan Tah'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte Leverkusen puanını 6'ya yükseltirken, Mönchengladbach 1 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Bayer Leverkusen evinde Darmstadt ile karşılaşırken, Mönchengladbach sahasında Bayern Münih'i konuk edecek.

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