Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Gerardo Seoane'nin ekibi Borussia Mönchengladbach ile Xabi Alonso'nun yönetimindeki Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi.



Borussia-Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Leverkusen 3-0 kazanırken goller; 18 ve 53. dakikalarda Victor Boniface ve 45+6'da Jonathan Tah'tan geldi.



Bu sonuçla birlikte Leverkusen puanını 6'ya yükseltirken, Mönchengladbach 1 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Bayer Leverkusen evinde Darmstadt ile karşılaşırken, Mönchengladbach sahasında Bayern Münih'i konuk edecek.



