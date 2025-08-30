Bundesliga'nın 2. haftasında Leverkusen, deplasmanda Werder Bremen'e konuk oldu. Karşılaşma 3-3 beraberlikle sona erdi.Mücadeleye hızlı başlayan Leverkusen, 5. dakikadagolüyle 1-0 öne geçti. 35. dakikada yeni transferfarkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. İlk yarının sonlarına doğru, 44. dakikada penaltı kazanan Werder Bremen,penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirdi.İkinci yarıda ev sahibi ekipte, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Leverkusen adına 64. dakikada yeniden sahneye çıkan, penaltıdan farkı tekrar 2'ye çıkardı. Bremen ise 76. dakikadagolüyle farkı yeniden 1'e indirdi. Maçta son sözü 90+4. dakikada Bremen adınasöyledi ve mücadele 3-3 sona erdi.Bu sonuçla birlikte her iki ekip de ligdeki ilk puanını elde etti.Ligde gelecek hafta Leverkusen, Frankfurt'u konuk edecek. Bremen ise Mönchengladbach deplasmanında olacak.