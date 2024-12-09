Levent Tüzemen: '3 hafta yok! TFF bedelini ödetmeli'

Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Sivasspor maçında sakatlanan Barış Alper Yılmaz için A Spor'da değerlendirmeler yaptı.
Levent Tüzemen yaptığı değerlendirmede, "Allah aşkına 3 hafta yok! Galatasaray'ın en formda oyuncusu gaddar ve hain bir darbeyle 3 hafta sahalarda yok! Bunun karşılığında oyuncu kırmızı kart görmüyor, saatler sonra dostlar alışverişte görsün gibi özür diliyor. Neyin özrünü diliyorsun!" diye konuştu.
İŞTE LEVENT TÜZEMEN'İN DEĞERLENDİRMESİ!
"Manaj'ın yaptığı iş gaddarlıktır. Gaddarca bir hareket. Affedilecek cinsten değil. TFF'nin ne karar alacağını göreceğiz."
"BİR DE ÖZÜR DİLİYOR!"
"Allah aşkına 3 hafta yok! Galatasaray'ın en formda oyuncusu gaddar ve hain bir darbeyle 3 hafta sahalarda yok! Bunun karşılığında oyuncu kırmızı kart görmüyor, saatler sonra dostlar alışverişte görsün gibi özür diliyor. Neyin özrünü diliyorsun! Sen top yokken oyuncunun geldin ayağına bastın! Türk Milli Takımı ve Galatasaray'ın en değerli oyuncularından birini ıskartaya çıkarttın. 3 hafta sonra nasıl döneceğinin garantisi de yok!"
"BUNUN BEDELİ ÖDETİLMELİ"
"Gaddar ve haince yapılmış bir şey. Ceza vereceksin! Bu milli takımın oyuncusu, sen benim oyuncumu korumazsan TFF olarak, ben senin takımına oyuncu göndermemeyim o zaman. Galatasaray'ın en formda oyuncusu. Bunun savunulacak hiçbir tarafı yok. Hakem gitsin bir göz doktoruna gözlerini göstersin. 3 hafta bu oyuncu yok, 3 hafta sonra aynı performansla geri döneceğinin garantisi de yok! Burada en büyük handikap Osimhen de iki hafta yok. Elinde bir tek Batshuayi kaldı. Ne kadar güzel ya! Rakibi eksiltmenin en kolay yolu bu, göz göre göre faul yap, kartı görme! Bu affedilecek bir şey değil! TFF'nin bunun bedelini ödetmesi gerekiyor."
Levent Tüzemen yaptığı değerlendirmede, "Allah aşkına 3 hafta yok! Galatasaray'ın en formda oyuncusu gaddar ve hain bir darbeyle 3 hafta sahalarda yok! Bunun karşılığında oyuncu kırmızı kart görmüyor, saatler sonra dostlar alışverişte görsün gibi özür diliyor. Neyin özrünü diliyorsun!" diye konuştu.
İŞTE LEVENT TÜZEMEN'İN DEĞERLENDİRMESİ!
"Manaj'ın yaptığı iş gaddarlıktır. Gaddarca bir hareket. Affedilecek cinsten değil. TFF'nin ne karar alacağını göreceğiz."
"BİR DE ÖZÜR DİLİYOR!"
"Allah aşkına 3 hafta yok! Galatasaray'ın en formda oyuncusu gaddar ve hain bir darbeyle 3 hafta sahalarda yok! Bunun karşılığında oyuncu kırmızı kart görmüyor, saatler sonra dostlar alışverişte görsün gibi özür diliyor. Neyin özrünü diliyorsun! Sen top yokken oyuncunun geldin ayağına bastın! Türk Milli Takımı ve Galatasaray'ın en değerli oyuncularından birini ıskartaya çıkarttın. 3 hafta sonra nasıl döneceğinin garantisi de yok!"
"BUNUN BEDELİ ÖDETİLMELİ"
"Gaddar ve haince yapılmış bir şey. Ceza vereceksin! Bu milli takımın oyuncusu, sen benim oyuncumu korumazsan TFF olarak, ben senin takımına oyuncu göndermemeyim o zaman. Galatasaray'ın en formda oyuncusu. Bunun savunulacak hiçbir tarafı yok. Hakem gitsin bir göz doktoruna gözlerini göstersin. 3 hafta bu oyuncu yok, 3 hafta sonra aynı performansla geri döneceğinin garantisi de yok! Burada en büyük handikap Osimhen de iki hafta yok. Elinde bir tek Batshuayi kaldı. Ne kadar güzel ya! Rakibi eksiltmenin en kolay yolu bu, göz göre göre faul yap, kartı görme! Bu affedilecek bir şey değil! TFF'nin bunun bedelini ödetmesi gerekiyor."