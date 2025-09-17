17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
2-2
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
0-0
17 Eylül
Ajax-Inter
0-249'
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
2-148'
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
2-147'
17 Eylül
PSG-Atalanta
2-049'
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
2-2
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
0-0
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
0-2
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
0-250'
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
2-0

Levent Mercan: "Penaltımız verilmedi"

Fenerbahçe futbolcusu Levent Mercan, Alanyaspor maçının ardından konuştu.

calendar 17 Eylül 2025 22:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Levent Mercan: 'Penaltımız verilmedi'
Süper Lig'in erteleme maçında Fenerbahçe ile Alanyaspor, 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe futbolcusu Levent Mercan, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Levent Mercan'ın ifadeleri şu şekilde:

"Nelson'u dinledim, ona katılıyorum. İyi başlamadık ama takım karakter gösterdi ve oyunu çevirdik. Son dakikalar daha iyi olabilirdi. Golü yedik, ona rağmen pozisyonu izledim. 3-2 şansımız olabilirdi, penaltı pozisyonuyla... Hakemler vermedi, ya da VAR hakemi. Sağlık olsun! Biz yolumuza devam edeceğiz. Hayırlısı olsun bizim için inşallah!"
 
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
