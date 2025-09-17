Levent Mercan: 'Penaltımız verilmedi'

Süper Lig'in erteleme maçında Fenerbahçe ile Alanyaspor, 2-2 berabere kaldı.
Fenerbahçe futbolcusu Levent Mercan, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Levent Mercan'ın ifadeleri şu şekilde:
"Nelson'u dinledim, ona katılıyorum. İyi başlamadık ama takım karakter gösterdi ve oyunu çevirdik. Son dakikalar daha iyi olabilirdi. Golü yedik, ona rağmen pozisyonu izledim. 3-2 şansımız olabilirdi, penaltı pozisyonuyla... Hakemler vermedi, ya da VAR hakemi. Sağlık olsun! Biz yolumuza devam edeceğiz. Hayırlısı olsun bizim için inşallah!"
Fenerbahçe futbolcusu Levent Mercan, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Levent Mercan'ın ifadeleri şu şekilde:
"Nelson'u dinledim, ona katılıyorum. İyi başlamadık ama takım karakter gösterdi ve oyunu çevirdik. Son dakikalar daha iyi olabilirdi. Golü yedik, ona rağmen pozisyonu izledim. 3-2 şansımız olabilirdi, penaltı pozisyonuyla... Hakemler vermedi, ya da VAR hakemi. Sağlık olsun! Biz yolumuza devam edeceğiz. Hayırlısı olsun bizim için inşallah!"