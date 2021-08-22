Levante - Real Madrid maçı canlı olarak Tuttur'da

La Liga'nın 2. hafta maçında Levante ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek ve iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Levante - Real Madrid maçı canlı olarak Tuttur'da
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22 Ağustos 2021 10:33
Levante ile Real Madrid, La Liga'nın 2. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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Karşılaşmada Levante galibiyetine 4,10'luk oran verilirken Real Madrid galibiyetine ise 1,46'lık oran belirlendi. Beraberliğin oranı 3,65, 2,5 ALT oranı 2,15 olurken 2,5 ÜST ise 1,41 olarak görüldü.

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İLK GOLÜ KİM ATAR?

Levante - Real Madrid mücadelesine özel olarak açılan bahislerde ilk golü Levante'nin atmasına 2,23 oran verilirken gol olmaz seçeneği 15,00 ve ilk golü Real Madrid'in atmasına 1,37 oran verildi.

KARŞILIKLI GOL OLUR MU?

Mücadelede Karşılıklı gol olmasına 1,49'luk oran belirlenirken Karşılıklı gol yok oranı 1,98 olarak duyuruldu.

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