Levante - Real Madrid maçı canlı olarak Tuttur'da

Levante ile Real Madrid, La Liga'nın 2. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Levante galibiyetine 4,10'luk oran verilirken Real Madrid galibiyetine ise 1,46'lık oran belirlendi. Beraberliğin oranı 3,65, 2,5 ALT oranı 2,15 olurken 2,5 ÜST ise 1,41 olarak görüldü.
LEVANTE - REAL MADRID MAÇI TUTTUR'DA CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ KİM ATAR?
Levante - Real Madrid mücadelesine özel olarak açılan bahislerde ilk golü Levante'nin atmasına 2,23 oran verilirken gol olmaz seçeneği 15,00 ve ilk golü Real Madrid'in atmasına 1,37 oran verildi.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Mücadelede Karşılıklı gol olmasına 1,49'luk oran belirlenirken Karşılıklı gol yok oranı 1,98 olarak duyuruldu.
İLK KUPONUNDA 100 TL HEDİYE!
İlk kuponunda 100 TL'ye kadar bonus! Şimdi üye ol, ilk kuponunda kupon bedelin kadar bonus kazan, krallar gibi tuttur!
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Levante galibiyetine 4,10'luk oran verilirken Real Madrid galibiyetine ise 1,46'lık oran belirlendi. Beraberliğin oranı 3,65, 2,5 ALT oranı 2,15 olurken 2,5 ÜST ise 1,41 olarak görüldü.
LEVANTE - REAL MADRID MAÇI TUTTUR'DA CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ KİM ATAR?
Levante - Real Madrid mücadelesine özel olarak açılan bahislerde ilk golü Levante'nin atmasına 2,23 oran verilirken gol olmaz seçeneği 15,00 ve ilk golü Real Madrid'in atmasına 1,37 oran verildi.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Mücadelede Karşılıklı gol olmasına 1,49'luk oran belirlenirken Karşılıklı gol yok oranı 1,98 olarak duyuruldu.
İLK KUPONUNDA 100 TL HEDİYE!
İlk kuponunda 100 TL'ye kadar bonus! Şimdi üye ol, ilk kuponunda kupon bedelin kadar bonus kazan, krallar gibi tuttur!