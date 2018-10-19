Leicester'dan Çağlar Söyüncü açıklaması!

Premier Lig'de Leicester City'nin teknik direktörü, sezon başında transfer olan ancak forma şansı bulamayanhakkında açıklamalarda bulundu.Puel, Milli futbolcu için, ''Çağlar Söyüncü'nün hazır olduğunu düşünüyorum ama tecrübeli oyuncularla rekabete girmeli.'' sözlerini kullandı.Tecrübeli teknik direktör, daha önceden de Çağlar'ın İngilizce öğrenmesi gerektiğini söylemiş ve futbolcuyu uyarmıştı.22 yaşındaki savunma oyuncusu, sezon başında 21 milyon euro bonservis bedeliyle Freiburg'dan Leicester City'e transfer olmuştu.