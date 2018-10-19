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Leicester'dan Çağlar Söyüncü açıklaması!

Leicester City teknik direktörü Claude Puel, henüz forma şansı bulamayan Milli futbolcu Çağlar Söyüncü hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Leicester'dan Çağlar Söyüncü açıklaması!
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19 Ekim 2018 17:28
Premier Lig'de Leicester City'nin teknik direktörü Claude Puel, sezon başında transfer olan ancak forma şansı bulamayan Çağlar Söyüncü hakkında açıklamalarda bulundu.

Puel, Milli futbolcu için, ''Çağlar Söyüncü'nün hazır olduğunu düşünüyorum ama tecrübeli oyuncularla rekabete girmeli. Genç bir oyuncu olmasına rağmen çok özellikli bir futbolcu.'' sözlerini kullandı.

Tecrübeli teknik direktör, daha önceden de Çağlar'ın İngilizce öğrenmesi gerektiğini söylemiş ve futbolcuyu uyarmıştı.

22 yaşındaki savunma oyuncusu, sezon başında 21 milyon euro bonservis bedeliyle Freiburg'dan Leicester City'e transfer olmuştu.

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