Leeds United'da Javi Gracia dönemi

Leeds United, menajerlik görevi için 52 yaşındaki Javi Gracia ile anlaştığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Leeds United'da Javi Gracia dönemi
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21 Şubat 2023 19:16
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United, teknik direktörlük görevine Javi Gracia'yı getirdi.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 52 yaşındaki İspanyol teknik adamla "esnek" bir sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Ligde 19 puanla 19. sırada yer alan Leeds United, 6 Şubat'ta teknik direktör Jesse Marsch'ın görevine son vermişti.

Kariyerinde daha önce Watford'u çalıştıran Gracia, başkent temsilcisini 2019 yılında Federasyon Kupası finaline taşımıştı.

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