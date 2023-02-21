Leeds United'da Javi Gracia dönemi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United, teknik direktörlük görevine Javi Gracia'yı getirdi.
İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 52 yaşındaki İspanyol teknik adamla "esnek" bir sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Ligde 19 puanla 19. sırada yer alan Leeds United, 6 Şubat'ta teknik direktör Jesse Marsch'ın görevine son vermişti.
Kariyerinde daha önce Watford'u çalıştıran Gracia, başkent temsilcisini 2019 yılında Federasyon Kupası finaline taşımıştı.
İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 52 yaşındaki İspanyol teknik adamla "esnek" bir sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Ligde 19 puanla 19. sırada yer alan Leeds United, 6 Şubat'ta teknik direktör Jesse Marsch'ın görevine son vermişti.
Kariyerinde daha önce Watford'u çalıştıran Gracia, başkent temsilcisini 2019 yılında Federasyon Kupası finaline taşımıştı.
Leeds United, menajerlik görevi için 52 yaşındaki Javi Gracia ile anlaştığını açıkladı.
Javi Gracia'nın kariyeri
🇪🇸Cadiz
🇬🇷Olympiakos Volou
🇬🇷Kerkyra
🇪🇸Almeira
🇪🇸Osasuna
🇪🇸Malaga
🇷🇺Rubin Kazan
🏴Watford
🇪🇸Valencia
🇶🇦Al-Sadd
— Sporx (@sporx) February 21, 2023
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