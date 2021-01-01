LeBron'un bileği, "yakın zamanda düzelmeyecek"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in bileğinin "yakın zamanda çok iyiye gitmeyeceği" iddia edildi.



Ayak bileği burkulması son haftalarda birçok maçı kaçıran LeBron'un yakın zamanda iyileşmeyeceği düşünülüyor.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, bu konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:



"Şu anda Lakers'ın asıl endişesi, LeBron James'i altı hafta kenarda tutan ve yakın zamanda tekrar kadro dışı bırakan sağ ayak bileğinin daha iyiye gitmeyecek olması. Playofflarda belli bir rahatsızlıkla oynamak zorunda kalacak. Yaza kadar düzelmeyecek. Yani burada Anthony Davis'e daha da büyük bir sorumluluk düşüyor. Ancak, LeBron James'in ne kadar etkili olabileceği sorusu da hala var."



James, ilk olarak Atlanta Hawks'a karşı oynanan bir maçta ayak bileğini sakatlamış, ancak geçen hafta iki maç için kadroya geri dönmesinin ardından aynı ayak bileğindeki ağrı nedeniyle tekrar kadro dışı kalmıştı.



