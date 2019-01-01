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Lawrence Frank, Yılın Yöneticisi ödülünü kazandı!

LA Clippers'ın basketbol operasyonlarından sorumlu başkanı Lawrence Frank, 2019-20 sezonu için 'Yılın Yöneticisi' ödülünü kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers'ın basketbol operasyonlarından sorumlu başkanı Lawrence Frank, 2019-20 sezonu için 'Yılın Yöneticisi' ödülünü kazandı.

Clippers'ın geçtiğimiz yaz Kawhi Leonard ve Paul George'u bir araya getiren iddialı planı, Frank'e Yılın Yöneticisi ödülünü kazandıran hamle oldu.

Frank, Clippers'ı önceki yaz başarılı olacak bir konuma getirmiş olsa da, takımın ilk şampiyonluğu için umutları, Orlando'daki kimya sorunları nedeniyle suya düşmüştü.

Clippers, Denver Nuggets'a ikinci turda kaybetmiş ve bir NBA yarışmacısı olarak potansiyellerini fark etmeye asla yaklaşamamıştı.

Oklahoma City Thunder genel menajeri Sam Presti, önümüzdeki altı sezon için çok sayıda ilk tur draft hakları garantilemesiyle, yakın bir ikinci sıra sahibi oldu. Presti, ekibini makul bir yeniden yapılanma süreci için doğru pozisyona getirmekle kalmamış, aynı zamanda Houston Rockets ile Russell Westbrook takasının bir parçası olarak, veteran oyuncu Chris Paul'u getirmişti.

Paul, yıl başında Oklahoma için hayal kırıklığı yaratan bir sezon öngörülmesine rağmen, Thunder'ı playoff resmine sokmayı başarmıştı.

Miami Heat başkanı Pat Riley, Jimmy Butler'ı takıma katarak, Justise Winslow-Jae Crowder-Andre Iguodala takasında önemli bir maaş sınırı esnekliği yaratarak ve Bam Adebayo, Duncan Robinson ve Kendrick Nunn gibi oyuncuların büyük sahnede etkili bir şekilde katkıda bulunabileceği bir kültür aşılayarak, üçüncü sıraya yerleşti.


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