Lando Norris'ten Verstappen'e büyük fark

McLaren pilotu Lando Norris, Hollanda GP'de ev sahibi Max Verstappen'e 22.896 saniye fark atarak kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Lando Norris'ten Verstappen'e büyük fark
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ağustos 2024 17:40
Son güncelleme 25 Ağustos 2024 18:13
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. ayağı Hollanda Grand Prix'sini McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı.

Kuzey Denizi kıyısındaki Zandvoort kasabasıyla aynı adı taşıyan 4,2 kilometrelik pistte yapılan yarış, 72 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Damalı bayrağı ilk sırada Norris geçti. Hollandalı Max Verstappen (Red Bull), liderin 22.896 saniye gerisinden gelerek ikinci oldu. Üçüncü sırada yer alan Ferrari pilotu Charles Leclerc ise liderin 25.439 saniye gerisinde finiş çizgisine geldi.

F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen 7 kez ilk sırada yer aldı, Lando Norris ve Lewis Hamilton 2'şer, George Russell, Carlos Sainz, Charles Leclerc ve Oscar Piastri birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Sezonun 16. yarışı İtalya Grand Prix'si, 30 Ağustos-1 Eylül'de koşulacak.

Puan alan 10 pilot şöyle:

1. Norris, McLaren
2. Verstappen, Red Bull
3. Leclerc, Ferrari
4. Piastri, McLaren
5. Sainz, Ferrari
6. Perez, Red Bull
7. Russell, Mercedes
8. Hamilton, Mercedes
9.Gasly, Alpine
10. Alonso, Aston Martin

Hollanda Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 295

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 225

3. Charles Leclerc (Monako): 192

4. Oscar Piastri (Avustralya): 179

5. Carlos Sainz (İspanya): 172

Takımlar

1. Red Bull: 434

2. McLaren: 404

3. Ferrari: 370

4. Mercedes: 276

5. Aston Martin: 74

 

 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery