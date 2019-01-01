Lakers, Vogel'ın kontratını "1 yıl uzattı" söylentileri doğru çıktı!

Los Angeles Lakers başantrenörü Frank Vogel'ın Lakers ile imzalamış olduğu sözleşme uzatmasının süresinin yalnızca bir yıl olduğu ortaya çıktı.



Lakers, geçtiğimiz yaz Vogel ile bir uzatma kontratı imzalamış, lakin anlaşmanın detayları o zaman açıklanmamıştı.



Bazı iddialar, bu kontratın yalnızca bir yıl uzatıldığını belirtmişti ve yakın zamanda The Athletic'ten Bill Oram, Shams Charania ve Sam Amick tarafından yayınlanan bir makalede, bu durum doğrulanmış oldu. Birden fazla kaynağa atıfta bulunulan makaleye göre Vogel, Lakers ile kontratını 2022-23 sezonunun sonuna kadar uzattı.



48 yaşındaki Vogel, LeBron James'in ikinci yılı olan 2019'da Lakers'a katılmış ve takımı 2020'de şampiyonluğa taşımıştı.



