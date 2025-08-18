Los Angeles Lakers'ta gözler 2026 yazına çevrilmiş durumda. LeBron James ve Austin Reaves'in kontrat uzatma görüşmeleri henüz netlik kazanmadı.James, 52.6 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanarak 2025-26 sezonunda serbest kalacak. ESPN'den Bobby Marks'a göre 24. yılında forma giymesi hâlinde, LeBron'un şampiyonluk iddiası olan bir takımı tercih etmesi bekleniyor.Öte yandan Austin Reaves'in de yeni sözleşme görüşmeleri sürüyor. Lakers muhabiri Jovan Buha'ya göre Reaves, 4 yıl 120 milyon dolarlık bir kontrat bekliyor:Takımın önümüzdeki dönemde yeniden yapılanmaya gitmesi beklenirken, James dizindeki sakatlıktan bu yazın başından itibaren rehabilitasyon sürecini sürdürüyor.