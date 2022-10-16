La Liga'da El Clasico heyecanı; İşte ilk 11'ler

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 9. haftasında Realve, El Clasico olarak adlandırılan futbol dünyasının en bilinen ve izlenen maçında 250. kez karşı karşıya gelecek.Ligin namağlup iki takımı Barcelona ve Real Madrid, El Clasico öncesinde 22'şer puana sahip olurken, şimdiye kadar kalesinde sadece 1 gol gören Katalan ekibi averajla liderlik koltuğunda oturuyor.Lunin; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Tchouameni, Modric; Valverde, Vinicius, BenzemaTer Stegen; Sergi Roberto, Kounde, Eric Garcia, Balde; Frenkie De Jong, Busquets, Pedri; Raphinha, Dembele, LewandowskiHer iki takım arasında 26 Mart 1916'dan bu zamana kadar oynanan 249 maçın 100'ünü Real Madrid, 97'sini Barcelona kazanırken, 52 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.Ligde ise 184 kez oynanan ve 35 kez beraberlikle biten El Clasico'da Real Madrid'in 76, Barcelona'nın 73 galibiyeti bulunuyor.Tüm turnuvalarda ezeli rakibi Barcelona'ya karşı oynadığı son 6 maçın 5'ini kazanan eflatun-beyazlılar, son olarak geçen sezon 20 Mart'ta evinde oynadıkları maçta Katalan takımına 4-0 mağlup oldu.El Clasico'da bu yıl öne çıkan iki isim ise her ikisi de 34 yaşında olan Real Madrid'den Karim Benzema ve Barcelona'dan Robert Lewandowski olacak.Eflatun-beyazlı formayla 38 El Clasico maçına çıkan ve şimdiye kadar 11 gol, 9 asistle oynayan Fransız forvet Benzema'nın karşısında ilk defa La Liga'da bir El Clasico'ya çıkacak ve ligde gol kralı olan Lewandowski (9 gol) bulunacak.Polonyalı forvet daha önce Bayern Münih formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı oynadığı 8 maçta 6 gol attı.Diğer yandan Lionel Messi (45) ve Sergio Ramos'un (45) ardından tarihte en fazla El Clasico maçı oynanan Barcelonalı 34 yaşındaki futbolcu Sergio Busquest 44. kez bu önemli karşılaşmada forma giyecek.Barcelona'nın olası bir galibiyetinde Busquets, 21 kezle Paco Gente (Real Madrid) ait olan en fazla El Clasico kazanan futbolcu rekorunu egale edecek.Barcelona'nın teknik direktörü Xavi Hernandez de mart ayındaki 4-0'lık skorun ardından Bernabeu'da yeniden galip gelmeleri halinde 2014'ten bu yana ligde art arda iki kez El Clasico kazanan ilk teknik adam olacak.Barcelona'da teknik direktör Xavi, düzenlediği basın toplantısında,açıklamasında bulundu.diyen Xavi, El Clasico'nun bir gösteri olduğunu ve konsantrasyonlarının en üst düzeyde bulunduğunu vurguladı.Real Madrid'deki ilk döneminde (2013-2015) El Clasico'larda 2 galibiyet 3 mağlubiyet alan İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, ikinci döneminde (2021'den itibaren) ise oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet 1 yenilgi aldı.Ancelotti, basın toplantısında, Barcelona'ya karşı son oynadıkları 4-0'lık maçın videosunu oyuncularına izletmediğini belirterek,diye konuştu.Bu arada karşılaşmada, fıtık sakatlığından henüz tam olarak çıkamayan Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois oynamayacak.