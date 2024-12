"FENERBAHÇE BANA İNANDI VE GÜVENDİ"

Spor Kulübü'nün milli yüzücüsüözel açıklamalarda bulundu.Paris Olimpiyatları'nda Türkiye rekoru kırmayı başaran ve jenerasyonunun en değerli sporcularından birisi olarak görülen Kuzey Tunçelli, kariyer hedeflerine dair oldukça önemli açıklamalarda bulundu. İşte Kuzey'in açıklamaları...-Merhaba! Yüzme serüvenim aslında çocuklukta başladı. Çok hareketli bir çocuktum. Annem bunu fark etti ve beni ilkokuldayken yüzmeye yönlendirdi. O dönem bir hobi gibi başlayan bu yolculuk, antrenörlerimin potansiyelimi fark etmesiyle daha ciddi bir hale geldi. Antrenörlerim ve ailemin desteğiyle bu sporda kendimi geliştirdim ve bugünkü noktaya geldim.-Evet, 2021 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldum ve bu süreç benim için oldukça anlamlıydı. O dönem iki omzumda da sakatlık vardı ve açıkçası performansım en üst seviyede değildi. Ancak Fenerbahçe, o zorlu süreçte bana inandı ve güvendi. Şu an kulübün sağladığı imkanlar sayesinde kendimi daha güçlü hissediyorum. Dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçe'nin bir parçası olmak, hem benim için büyük bir onur hem de başarıya ulaşmamda önemli bir güç kaynağı.-Bu başarı gerçekten hepimiz için gurur verici! Fenerbahçe'nin sporcuları olarak hepimiz sadece bireysel başarılar için değil, aynı zamanda ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz. Bu sonuçlar, hem bizim sıkı çalışmalarımızın birmeyvesi hem de Fenerbahçe'nin sporcularına sunduğu destek ve olanakların bir göstergesi.-Gerçekten takdire şayan ve Türk sporu adına büyük bir değer taşıyor. Bu sadece bir spor kulübünün başarısı değil, aynı zamanda ülkemizdeki spor kültürünü geliştirme ve uluslararası arenada Türkiye'yi daha güçlü temsil etmemizi sağlıyor. "Dünyanın en büyük spor kulübü" tanımı sadece sözde bir tanım değil. Bu kulübün bir parçası olan herkesin bu duyguyu hissettiğine eminim. Fenerbahçe'nin özellikle olimpik branşlarda mücadele eden sporculara vermiş olduğu destek çok ama çok kıymetli. Kulübümüzün olimpik branşlarda en büyük yol arkadaşı Tüpraş da her zaman tüm desteğiyle yanımızda. Bu destek Fenerbahçe çatısı altında mücadele eden ben ve benim gibi tüm olimpik sporcular için çok kıymetli.-Ali Koç, sporculara olan yakın ilgisiyle bizim için gerçekten büyük bir motivasyon kaynağı. Kendisiyle zaman zaman görüşme fırsatımız oluyor ve bu anlarda hep samimi bir iletişim kuruyoruz. Yarışlarımızı takip ediyor, öncesi ve sonrasında mutlaka konuşuyor oluyoruz.Sporculara duyduğu inanç, bizleri daha iyisini başarmaya teşvik ediyor.-Antrenörlerim beni hem fiziksel hem de mental olarak tanıyorlar, bu yüzden ihtiyaçlarımı doğru bir şekilde anlayıp yönlendirebiliyorlar. Stres yönetimi konusunda da gerçekten çok destekleyiciler. Büyük bir yarış öncesi ya da zorlu bir dönemden geçerken sakin kalmam içinhem teknik hem de psikolojik destek sağlıyorlar. Ayrıca, sadece başarıya odaklanmaktansa süreci keyifli hale getirmemi hatırlatıyorlar. Bu da motivasyonumu yüksek tutmamı sağlıyor.-Hedeflerime olan tutkuyla bağlı olmam. Her yarış benim için bir fırsat ve kendi sınırlarımı aşmak için bir meydan okuma gibi. Bu yüzden rekorlar kırarken fark yaratmamı sağlayan şey, her saniyenin anlamını bilerek ve kendimi yüzde yüz vererek yüzmek oldu. Ayrıcaarkamdaki destek ekibi de çok önemli bir rol oynuyor. Antrenörlerim, ailem ve Fenerbahçe'nin sağladığı imkanların katkısı büyük.-Bu başarı, hayatımın en unutulmaz anlarından biri oldu. Gençler dünya rekorunu kırmak ve Dünya Şampiyonası'nda kulübümüz adına ilk, Türkiye adına ikinci madalya alan sporcu olarak tarihe geçmek, kelimelerle ifade etmesi zor bir gurur ve mutluluk kaynağı.Paris Olimpiyatları'nda 5. sıradaydın ama bu da Türkiye için bir ilk ve aynı zaman Türk yüzücülüğü için tarihi bir başarı oldu, ilk defa bir sporcumuz Olimpiyatlar'da finalde yüzdü.Paris Olimpiyatları benim için hem bir dönüm noktası hem de büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Finalde yüzmek Türk yüzme tarihi için bir ilkti ve bunun bir parçası olmak gurur vericiydi. 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda madalya hedefim çok net ve bu doğrultuda hergün daha sıkı çalışıyorum.-Bu büyük bir sorumluluk, ancak aynı zamanda benim için çok büyük bir motivasyon kaynağı. Kendimi sürekli geliştirme ve sınırlarımı aşma arzusunu körüklüyor.-Bu alan ilk defa yüzdüğüm bir alan açıkçası. Yarış açıksu yarışlarının genellikle tercih edildiği gibi denizde olsaydı daha iyi hissederdim. Neyse ki benim sağlığımda olumsuz bir durum olmadı. Fakat, hastalanan sporcular olduğunu da duyduk.Gregorio Paltrenieri gibi bir efsane yüzücünün uzun süreli ve başarı dolu kariyerine ulaşmak en büyük isteğim.- Kariyerimde "bunu yaparsam tamamım" dediğim bir hedefim yok. 2028'de madalya kazansam bile bu, benim için son değil, bir başlangıç olur. Sürekli çalışmaya ve kendimi geliştirmeye devam ederim. Hedefim sadece en iyi olmak değil, aynı zamanda o seviyeyikoruyabilmek ve her zaman daha iyisini yapmaya çalışmak. Bu yolculukta her başarı, daha büyük hayaller için bir basamak oluyor.-Boş zamanlarımda genellikle dinlenmeye ve kendimi yenilemeye odaklanıyorum çünkü yoğun antrenman programımın ardından vücudumu toparlamak çok önemli.-Leon Marchand, gerçekten çok özel bir yetenek ve son yıllarda yüzme dünyasında çok dikkat çeken bir isim. Michael Phelps, kariyerinde kırılması zor rekorlar bırakmış ve tarihe geçmiş bir sporcu ancak Marchand'ın şu anki performansı, gelecekte Phelps'in tahtınıhedefleyen bir sporcu olabileceğini gösteriyor.- Paris'te elimden gelenin en iyisini yaptım ancak tabii ki her yarıştan sonra geliştirebileceğim noktalar olduğunu fark ediyorum. Kendime olan inancım tam, deneyimlerimden ders çıkararak daha iyi olmak ve ileride çok daha güçlü performanslar sergilemek için çalışmayadevam edeceğim.-Eda Abla hepimiz için büyük bir örnek. Onun gibi bir miras bırakmak, hem Fenerbahçe hem de Türk spor tarihi için unutulmaz bir isim olmak harika bir hayal. Eğer bir gün böyle bir başarıya ulaşabilirsem, bu benim için tarifsiz bir gurur olur.