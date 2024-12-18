SPORX ÖZEL - Fenerbahçe Spor Kulübü'nün milli yüzücüsü Kuzey Tunçelli, Sporx'ten Ahmet Şahbaz'a özel açıklamalarda bulundu.Yasal Uyarı: Bu haber kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Paris Olimpiyatları'nda Türkiye rekoru kırmayı başaran ve jenerasyonunun en değerli sporcularından birisi olarak görülen Kuzey Tunçelli, kariyer hedeflerine dair oldukça önemli açıklamalarda bulundu. İşte Kuzey'in açıklamaları...
"FENERBAHÇE BANA İNANDI VE GÜVENDİ"
"Merhabalar Kuzey, yüzmeye nasıl ve ne şekilde başladın? Sende bu konuda büyük bir potansiyel olduğunu kim keşfetti?"
-Merhaba! Yüzme serüvenim aslında çocuklukta başladı. Çok hareketli bir çocuktum. Annem bunu fark etti ve beni ilkokuldayken yüzmeye yönlendirdi. O dönem bir hobi gibi başlayan bu yolculuk, antrenörlerimin potansiyelimi fark etmesiyle daha ciddi bir hale geldi. Antrenörlerim ve ailemin desteğiyle bu sporda kendimi geliştirdim ve bugünkü noktaya geldim.
"2021 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldun. Fenerbahçe seni nasıl ikna etti ve şu an nasıl şartlar sağlıyor?"
-Evet, 2021 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldum ve bu süreç benim için oldukça anlamlıydı. O dönem iki omzumda da sakatlık vardı ve açıkçası performansım en üst seviyede değildi. Ancak Fenerbahçe, o zorlu süreçte bana inandı ve güvendi. Şu an kulübün sağladığı imkanlar sayesinde kendimi daha güçlü hissediyorum. Dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçe'nin bir parçası olmak, hem benim için büyük bir onur hem de başarıya ulaşmamda önemli bir güç kaynağı.
"2024 Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye 2 altın madalya aldı ve 2'si de Fenerbahçeli sporcularındı. Bunu nasıl değerlendiriyorsun?"
-Bu başarı gerçekten hepimiz için gurur verici! Fenerbahçe'nin sporcuları olarak hepimiz sadece bireysel başarılar için değil, aynı zamanda ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz. Bu sonuçlar, hem bizim sıkı çalışmalarımızın bir
meyvesi hem de Fenerbahçe'nin sporcularına sunduğu destek ve olanakların bir göstergesi.
"DÜNYANIN EN BÜYÜK SPOR KULÜBÜ"
"Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olimpik sporlara desteği uzun yıllardır devam ediyor ve bu kulübün bir misyonu haline geldi. Bunu nasıl değerlendirirsin?"
-Gerçekten takdire şayan ve Türk sporu adına büyük bir değer taşıyor. Bu sadece bir spor kulübünün başarısı değil, aynı zamanda ülkemizdeki spor kültürünü geliştirme ve uluslararası arenada Türkiye'yi daha güçlü temsil etmemizi sağlıyor. "Dünyanın en büyük spor kulübü" tanımı sadece sözde bir tanım değil. Bu kulübün bir parçası olan herkesin bu duyguyu hissettiğine eminim. Fenerbahçe'nin özellikle olimpik branşlarda mücadele eden sporculara vermiş olduğu destek çok ama çok kıymetli. Kulübümüzün olimpik branşlarda en büyük yol arkadaşı Tüpraş da her zaman tüm desteğiyle yanımızda. Bu destek Fenerbahçe çatısı altında mücadele eden ben ve benim gibi tüm olimpik sporcular için çok kıymetli.
"ALİ KOÇ İLE ZAMAN ZAMAN GÖRÜŞÜYORUZ"
"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile iletişim halinde misin, nasıl bir ilişkiniz var?"
-Ali Koç, sporculara olan yakın ilgisiyle bizim için gerçekten büyük bir motivasyon kaynağı. Kendisiyle zaman zaman görüşme fırsatımız oluyor ve bu anlarda hep samimi bir iletişim kuruyoruz. Yarışlarımızı takip ediyor, öncesi ve sonrasında mutlaka konuşuyor oluyoruz.
Sporculara duyduğu inanç, bizleri daha iyisini başarmaya teşvik ediyor.
"Antrenörlerinle ilişkin nasıl? Stres yönetimi konusunda sana nasıl yardımcı oluyorlar?"
-Antrenörlerim beni hem fiziksel hem de mental olarak tanıyorlar, bu yüzden ihtiyaçlarımı doğru bir şekilde anlayıp yönlendirebiliyorlar. Stres yönetimi konusunda da gerçekten çok destekleyiciler. Büyük bir yarış öncesi ya da zorlu bir dönemden geçerken sakin kalmam için
hem teknik hem de psikolojik destek sağlıyorlar. Ayrıca, sadece başarıya odaklanmaktansa süreci keyifli hale getirmemi hatırlatıyorlar. Bu da motivasyonumu yüksek tutmamı sağlıyor.
"ANTRENÖRLERİM, AİLEM VE FENERBAHÇE..."
"Katıldığın tüm alt yaş kategorilerde rekorları 1-2 saniye değil adeta parçalayarak kırıyorsun. Avrupa Gençler Şampiyonası'nda da 2023 ve 2024'te altın madalyaların sahibi oldun. Başarının sırlarını anlatabilir misin?"
-Hedeflerime olan tutkuyla bağlı olmam. Her yarış benim için bir fırsat ve kendi sınırlarımı aşmak için bir meydan okuma gibi. Bu yüzden rekorlar kırarken fark yaratmamı sağlayan şey, her saniyenin anlamını bilerek ve kendimi yüzde yüz vererek yüzmek oldu. Ayrıca
arkamdaki destek ekibi de çok önemli bir rol oynuyor. Antrenörlerim, ailem ve Fenerbahçe'nin sağladığı imkanların katkısı büyük.
"2024 yılını yine bir rekorla kapattın. Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre serbestte gençler dünya rekoru kırdın ve Dünya Şampiyonası'nda madalya alan kulübümüz adına ilk Türkiye adına ikinci sporcu oldun. Duygularını anlatabilir misin?"
-Bu başarı, hayatımın en unutulmaz anlarından biri oldu. Gençler dünya rekorunu kırmak ve Dünya Şampiyonası'nda kulübümüz adına ilk, Türkiye adına ikinci madalya alan sporcu olarak tarihe geçmek, kelimelerle ifade etmesi zor bir gurur ve mutluluk kaynağı.
Paris Olimpiyatları'nda 5. sıradaydın ama bu da Türkiye için bir ilk ve aynı zaman Türk yüzücülüğü için tarihi bir başarı oldu, ilk defa bir sporcumuz Olimpiyatlar'da finalde yüzdü.
"2028'de madalya hedefin var mı ve çalışmaların nasıl gidiyor?"
Paris Olimpiyatları benim için hem bir dönüm noktası hem de büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Finalde yüzmek Türk yüzme tarihi için bir ilkti ve bunun bir parçası olmak gurur vericiydi. 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda madalya hedefim çok net ve bu doğrultuda her
gün daha sıkı çalışıyorum.
"BÜYÜK BİR SORUMLULUK VE MOTİVASYON"
"Türk yüzme tarihinin olimpiyat oyunlarında madalyası bulunmuyor. Şu anda bunu değiştirebilecek en potansiyel sporcumuz sensin. Bu üzerinde baskı yaratıyor mu?"
-Bu büyük bir sorumluluk, ancak aynı zamanda benim için çok büyük bir motivasyon kaynağı. Kendimi sürekli geliştirme ve sınırlarımı aşma arzusunu körüklüyor.
"Paris Olimpiyatları'nda eleştirilen bir nokta oldu ve senin de aslında çok iyi olduğun bir alanda belki de tarihi bir başarının önüne geçildi. Tüm uyarılara ve enfeksiyon risklerine karşı sporcular Maraton Yüzme Yarışı, Seine Nehri'nde yapıldı. Sonrasında inşallah sağlığında bir bozulma olmamıştır. Açık su yüzme yarışının Seine Nehri'nde yapılması inadına karşılık ne söylemek istersin?"
-Bu alan ilk defa yüzdüğüm bir alan açıkçası. Yarış açıksu yarışlarının genellikle tercih edildiği gibi denizde olsaydı daha iyi hissederdim. Neyse ki benim sağlığımda olumsuz bir durum olmadı. Fakat, hastalanan sporcular olduğunu da duyduk.
"İDOLÜM PALTRENIERI"
"Bir idolün var mı? Yüzme dışında hangi sporcuları örnek alıyorsun?"
Gregorio Paltrenieri gibi bir efsane yüzücünün uzun süreli ve başarı dolu kariyerine ulaşmak en büyük isteğim.
"MADALYA KAZANSAM BİLE BU BİR SON DEĞİL"
"Hayallerini dile getirmek uğursuzluk getirir denir ama kariyerin için 'bunu yaparsam tamamım' dediğin bir hedef var mı?"
- Kariyerimde "bunu yaparsam tamamım" dediğim bir hedefim yok. 2028'de madalya kazansam bile bu, benim için son değil, bir başlangıç olur. Sürekli çalışmaya ve kendimi geliştirmeye devam ederim. Hedefim sadece en iyi olmak değil, aynı zamanda o seviyeyi
koruyabilmek ve her zaman daha iyisini yapmaya çalışmak. Bu yolculukta her başarı, daha büyük hayaller için bir basamak oluyor.
"Boş zamanlarını nasıl değerlendiriyorsun? Yüzme dışında ilgilendiğin sporlar var mı?"
-Boş zamanlarımda genellikle dinlenmeye ve kendimi yenilemeye odaklanıyorum çünkü yoğun antrenman programımın ardından vücudumu toparlamak çok önemli.
"Leon Marchand'ı nasıl buluyorsun? Sence gerçekten Phelps'in tahtını sallayabilecek bir isim mi?"
-Leon Marchand, gerçekten çok özel bir yetenek ve son yıllarda yüzme dünyasında çok dikkat çeken bir isim. Michael Phelps, kariyerinde kırılması zor rekorlar bırakmış ve tarihe geçmiş bir sporcu ancak Marchand'ın şu anki performansı, gelecekte Phelps'in tahtını
hedefleyen bir sporcu olabileceğini gösteriyor.
"EDA ERDEM GİBİ EFSANE OLMAK İSTERİM"
"Paris'te 'daha iyi yapabilirdim' dediğin bir an var mı?"
- Paris'te elimden gelenin en iyisini yaptım ancak tabii ki her yarıştan sonra geliştirebileceğim noktalar olduğunu fark ediyorum. Kendime olan inancım tam, deneyimlerimden ders çıkararak daha iyi olmak ve ileride çok daha güçlü performanslar sergilemek için çalışmaya
devam edeceğim.
"Fenerbahçe Kulübü, kısa süre önce ilk kez futbol dışı bir sporcusunun heykelini dikti. Sen de Eda Erdem gibi Fenerbahçe tarihine geçmenin hayalini kuruyor musun?"
-Eda Abla hepimiz için büyük bir örnek. Onun gibi bir miras bırakmak, hem Fenerbahçe hem de Türk spor tarihi için unutulmaz bir isim olmak harika bir hayal. Eğer bir gün böyle bir başarıya ulaşabilirsem, bu benim için tarifsiz bir gurur olur.
Paris Olimpiyatları'nda Türkiye rekoru kırmayı başaran ve jenerasyonunun en değerli sporcularından birisi olarak görülen Kuzey Tunçelli, kariyer hedeflerine dair oldukça önemli açıklamalarda bulundu. İşte Kuzey'in açıklamaları...
"FENERBAHÇE BANA İNANDI VE GÜVENDİ"
"Merhabalar Kuzey, yüzmeye nasıl ve ne şekilde başladın? Sende bu konuda büyük bir potansiyel olduğunu kim keşfetti?"
-Merhaba! Yüzme serüvenim aslında çocuklukta başladı. Çok hareketli bir çocuktum. Annem bunu fark etti ve beni ilkokuldayken yüzmeye yönlendirdi. O dönem bir hobi gibi başlayan bu yolculuk, antrenörlerimin potansiyelimi fark etmesiyle daha ciddi bir hale geldi. Antrenörlerim ve ailemin desteğiyle bu sporda kendimi geliştirdim ve bugünkü noktaya geldim.
"2021 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldun. Fenerbahçe seni nasıl ikna etti ve şu an nasıl şartlar sağlıyor?"
-Evet, 2021 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldum ve bu süreç benim için oldukça anlamlıydı. O dönem iki omzumda da sakatlık vardı ve açıkçası performansım en üst seviyede değildi. Ancak Fenerbahçe, o zorlu süreçte bana inandı ve güvendi. Şu an kulübün sağladığı imkanlar sayesinde kendimi daha güçlü hissediyorum. Dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçe'nin bir parçası olmak, hem benim için büyük bir onur hem de başarıya ulaşmamda önemli bir güç kaynağı.
"2024 Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye 2 altın madalya aldı ve 2'si de Fenerbahçeli sporcularındı. Bunu nasıl değerlendiriyorsun?"
-Bu başarı gerçekten hepimiz için gurur verici! Fenerbahçe'nin sporcuları olarak hepimiz sadece bireysel başarılar için değil, aynı zamanda ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz. Bu sonuçlar, hem bizim sıkı çalışmalarımızın bir
meyvesi hem de Fenerbahçe'nin sporcularına sunduğu destek ve olanakların bir göstergesi.
"DÜNYANIN EN BÜYÜK SPOR KULÜBÜ"
"Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olimpik sporlara desteği uzun yıllardır devam ediyor ve bu kulübün bir misyonu haline geldi. Bunu nasıl değerlendirirsin?"
-Gerçekten takdire şayan ve Türk sporu adına büyük bir değer taşıyor. Bu sadece bir spor kulübünün başarısı değil, aynı zamanda ülkemizdeki spor kültürünü geliştirme ve uluslararası arenada Türkiye'yi daha güçlü temsil etmemizi sağlıyor. "Dünyanın en büyük spor kulübü" tanımı sadece sözde bir tanım değil. Bu kulübün bir parçası olan herkesin bu duyguyu hissettiğine eminim. Fenerbahçe'nin özellikle olimpik branşlarda mücadele eden sporculara vermiş olduğu destek çok ama çok kıymetli. Kulübümüzün olimpik branşlarda en büyük yol arkadaşı Tüpraş da her zaman tüm desteğiyle yanımızda. Bu destek Fenerbahçe çatısı altında mücadele eden ben ve benim gibi tüm olimpik sporcular için çok kıymetli.
"ALİ KOÇ İLE ZAMAN ZAMAN GÖRÜŞÜYORUZ"
"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile iletişim halinde misin, nasıl bir ilişkiniz var?"
-Ali Koç, sporculara olan yakın ilgisiyle bizim için gerçekten büyük bir motivasyon kaynağı. Kendisiyle zaman zaman görüşme fırsatımız oluyor ve bu anlarda hep samimi bir iletişim kuruyoruz. Yarışlarımızı takip ediyor, öncesi ve sonrasında mutlaka konuşuyor oluyoruz.
Sporculara duyduğu inanç, bizleri daha iyisini başarmaya teşvik ediyor.
"Antrenörlerinle ilişkin nasıl? Stres yönetimi konusunda sana nasıl yardımcı oluyorlar?"
-Antrenörlerim beni hem fiziksel hem de mental olarak tanıyorlar, bu yüzden ihtiyaçlarımı doğru bir şekilde anlayıp yönlendirebiliyorlar. Stres yönetimi konusunda da gerçekten çok destekleyiciler. Büyük bir yarış öncesi ya da zorlu bir dönemden geçerken sakin kalmam için
hem teknik hem de psikolojik destek sağlıyorlar. Ayrıca, sadece başarıya odaklanmaktansa süreci keyifli hale getirmemi hatırlatıyorlar. Bu da motivasyonumu yüksek tutmamı sağlıyor.
"ANTRENÖRLERİM, AİLEM VE FENERBAHÇE..."
"Katıldığın tüm alt yaş kategorilerde rekorları 1-2 saniye değil adeta parçalayarak kırıyorsun. Avrupa Gençler Şampiyonası'nda da 2023 ve 2024'te altın madalyaların sahibi oldun. Başarının sırlarını anlatabilir misin?"
-Hedeflerime olan tutkuyla bağlı olmam. Her yarış benim için bir fırsat ve kendi sınırlarımı aşmak için bir meydan okuma gibi. Bu yüzden rekorlar kırarken fark yaratmamı sağlayan şey, her saniyenin anlamını bilerek ve kendimi yüzde yüz vererek yüzmek oldu. Ayrıca
arkamdaki destek ekibi de çok önemli bir rol oynuyor. Antrenörlerim, ailem ve Fenerbahçe'nin sağladığı imkanların katkısı büyük.
"2024 yılını yine bir rekorla kapattın. Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre serbestte gençler dünya rekoru kırdın ve Dünya Şampiyonası'nda madalya alan kulübümüz adına ilk Türkiye adına ikinci sporcu oldun. Duygularını anlatabilir misin?"
-Bu başarı, hayatımın en unutulmaz anlarından biri oldu. Gençler dünya rekorunu kırmak ve Dünya Şampiyonası'nda kulübümüz adına ilk, Türkiye adına ikinci madalya alan sporcu olarak tarihe geçmek, kelimelerle ifade etmesi zor bir gurur ve mutluluk kaynağı.
Paris Olimpiyatları'nda 5. sıradaydın ama bu da Türkiye için bir ilk ve aynı zaman Türk yüzücülüğü için tarihi bir başarı oldu, ilk defa bir sporcumuz Olimpiyatlar'da finalde yüzdü.
"2028'de madalya hedefin var mı ve çalışmaların nasıl gidiyor?"
Paris Olimpiyatları benim için hem bir dönüm noktası hem de büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Finalde yüzmek Türk yüzme tarihi için bir ilkti ve bunun bir parçası olmak gurur vericiydi. 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda madalya hedefim çok net ve bu doğrultuda her
gün daha sıkı çalışıyorum.
"BÜYÜK BİR SORUMLULUK VE MOTİVASYON"
"Türk yüzme tarihinin olimpiyat oyunlarında madalyası bulunmuyor. Şu anda bunu değiştirebilecek en potansiyel sporcumuz sensin. Bu üzerinde baskı yaratıyor mu?"
-Bu büyük bir sorumluluk, ancak aynı zamanda benim için çok büyük bir motivasyon kaynağı. Kendimi sürekli geliştirme ve sınırlarımı aşma arzusunu körüklüyor.
"Paris Olimpiyatları'nda eleştirilen bir nokta oldu ve senin de aslında çok iyi olduğun bir alanda belki de tarihi bir başarının önüne geçildi. Tüm uyarılara ve enfeksiyon risklerine karşı sporcular Maraton Yüzme Yarışı, Seine Nehri'nde yapıldı. Sonrasında inşallah sağlığında bir bozulma olmamıştır. Açık su yüzme yarışının Seine Nehri'nde yapılması inadına karşılık ne söylemek istersin?"
-Bu alan ilk defa yüzdüğüm bir alan açıkçası. Yarış açıksu yarışlarının genellikle tercih edildiği gibi denizde olsaydı daha iyi hissederdim. Neyse ki benim sağlığımda olumsuz bir durum olmadı. Fakat, hastalanan sporcular olduğunu da duyduk.
"İDOLÜM PALTRENIERI"
"Bir idolün var mı? Yüzme dışında hangi sporcuları örnek alıyorsun?"
Gregorio Paltrenieri gibi bir efsane yüzücünün uzun süreli ve başarı dolu kariyerine ulaşmak en büyük isteğim.
"MADALYA KAZANSAM BİLE BU BİR SON DEĞİL"
"Hayallerini dile getirmek uğursuzluk getirir denir ama kariyerin için 'bunu yaparsam tamamım' dediğin bir hedef var mı?"
- Kariyerimde "bunu yaparsam tamamım" dediğim bir hedefim yok. 2028'de madalya kazansam bile bu, benim için son değil, bir başlangıç olur. Sürekli çalışmaya ve kendimi geliştirmeye devam ederim. Hedefim sadece en iyi olmak değil, aynı zamanda o seviyeyi
koruyabilmek ve her zaman daha iyisini yapmaya çalışmak. Bu yolculukta her başarı, daha büyük hayaller için bir basamak oluyor.
"Boş zamanlarını nasıl değerlendiriyorsun? Yüzme dışında ilgilendiğin sporlar var mı?"
-Boş zamanlarımda genellikle dinlenmeye ve kendimi yenilemeye odaklanıyorum çünkü yoğun antrenman programımın ardından vücudumu toparlamak çok önemli.
"Leon Marchand'ı nasıl buluyorsun? Sence gerçekten Phelps'in tahtını sallayabilecek bir isim mi?"
-Leon Marchand, gerçekten çok özel bir yetenek ve son yıllarda yüzme dünyasında çok dikkat çeken bir isim. Michael Phelps, kariyerinde kırılması zor rekorlar bırakmış ve tarihe geçmiş bir sporcu ancak Marchand'ın şu anki performansı, gelecekte Phelps'in tahtını
hedefleyen bir sporcu olabileceğini gösteriyor.
"EDA ERDEM GİBİ EFSANE OLMAK İSTERİM"
"Paris'te 'daha iyi yapabilirdim' dediğin bir an var mı?"
- Paris'te elimden gelenin en iyisini yaptım ancak tabii ki her yarıştan sonra geliştirebileceğim noktalar olduğunu fark ediyorum. Kendime olan inancım tam, deneyimlerimden ders çıkararak daha iyi olmak ve ileride çok daha güçlü performanslar sergilemek için çalışmaya
devam edeceğim.
"Fenerbahçe Kulübü, kısa süre önce ilk kez futbol dışı bir sporcusunun heykelini dikti. Sen de Eda Erdem gibi Fenerbahçe tarihine geçmenin hayalini kuruyor musun?"
-Eda Abla hepimiz için büyük bir örnek. Onun gibi bir miras bırakmak, hem Fenerbahçe hem de Türk spor tarihi için unutulmaz bir isim olmak harika bir hayal. Eğer bir gün böyle bir başarıya ulaşabilirsem, bu benim için tarifsiz bir gurur olur.