Kuşadasıspor'da Bülent Ataman ile yollar ayrıldı

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Kuşadasıspor, teknik direktör Bülent Ataman ile yollarını ayırdı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Kuşadasıspor'da Bülent Ataman ile yollar ayrıldı
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08 Şubat 2023 16:32
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kuşadasıspor'da teknik direktör Bülent Ataman ile yollar ayrıldı.

Ligde 5 maçtır galip gelemeyen Kuşadasıspor'da Ataman, 2 hafta önce oynanan Alanya Kestelspor karşılaşmasında maçın hakemine yönelik şiddet eyleminde bulundu ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ise Bülent Ataman'a 5 maç men cezası verdi.

Geçtiğimizin sezon takımın başına getirilen Ataman, yaptığı açıklamada istifa ettiğini belirterek, "Teknik ekibim ile birlikte görevden ayrıldık. Futbolculara, kulübün tüm personeline teşekkür ediyorum. Takımın başına geldiğim ilk günden itibaren desteğini esirgemeyen, hep yanımızda olan Kulüp Başkanı Alim Emiroğlu ve yönetim kuruluna da ayrıca teşekkür ederim" dedi. 
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