Kupchak: "Jordan ve LaMelo, sürekli mesajlaşıyorlar!"

Charlotte Hornets genel menajeri Mitch Kupchack, takım sahibi Michael Jordan'ın LaMelo Ball'a ne şekilde yardımcı olduğunu açıkladı.



Kupchak geçtiğimiz günlerde Jordan'ın oyuncular ve özellikle LaMelo üzerindeki etkisinden şu şekilde bahsetti:



"Cumartesi gecesi maça gelmişti, ama test gereksinimleri yüzünden soyunma odasına inip kimseye merhaba deme şansı olmamıştı. Lakin yine de konuşmuşlardı ve Michael'ın LaMelo'ya bazı ipuçları verdiğini de biliyorum.



Sanırım bu KOVID dünyasından çıktığımızda, Michael onunla sahada da vakit geçirecektir, ama bunu kesin olarak bilmiyorum. Michael Florida'da yaşıyor; buraya genelde hep gelir. Antrenmana gelip çocukları izlemeyi sever ve antrenörlere de karışmaz.



Koçların ne öğrettiğini bilmediği için sahaya çıkıp farklı bir şey öğretmek istemiyor. Ama onun ve LaMelo'nun her zaman konuştuğunu ve mesajlaştığını biliyorum."



