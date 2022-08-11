Kupa Voley'de gruplar belli oldu

AXA Sigorta Kupa Voley'de gruplar ile statüsü belirlendi.



AXA Sigorta Kupa Voley kadınlarda grup ilk maçları 21-23 Ekim tarihlerinde Ankara (Başkent), Bursa (Cengiz Göllü) ve İzmir (Atatürk), AXA Sigorta Kupa Voley erkeklerde ise 23-25 Eylül tarihlerinde Ankara (Başkent), İstanbul (Burhan Felek) ve İzmir'de (Atatürk) oynanacak.



Kupa Voley kadınlar ve erkeklerde gruplar şu şekilde oluştu:



Kadınlar



A Grubu: Eczacıbaşı, Kuzeyboru, Sigorta Shop, Çukurova Belediyesi Adana Demirspor



B Grubu: Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Bolu Belediyesi, İlbank



C Grubu: Galatasaray, PTT, Sarıyer Belediyesi, Nilüfer Belediyesi



Erkekler



A Grubu: Fenerbahçe HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Altekma, Hatay Büyükşehir Belediyesi



B Grubu: Arkas Spor, Spor Toto, Tokat Belediyesi Plevne, TÜRŞAD,



C Grubu: Galatasaray, Cizre Belediyesi, Hekimoğlu Global Connect Travel Bursa Voleybol İhtisas, Develi Belediyesi



Statü



Kupa Voley'de grup müsabakaları tek devreli lig usulü oynanacak.



Grup maçları sonunda gruplarında 1. ve 2. olan toplam 6 takım çeyrek finale yükselecek.



Çeyrek finale doğrudan katılacak kadınlarda Vakıfbank ile Fenerbahçe ve erkeklerde Ziraat Bankkart ile Halkbank seribaşı olacak.



Diğer takımlar kura ile eşleşecek. Tek maç üzerinden yapılan maçlar sonunda galip gelen 4 takım dörtlü finale yükselecek.



Karşılaşmalar (2021-2022 sezonu lig sıralamasında) üst sırada bulunan takımın sahasında oynanacak.



AXA Sigorta Kupa Voley şampiyonu CEV Cup'ta Türkiye'yi temsil edecek.





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