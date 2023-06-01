Kulüpler Birliği'nde kritik toplantı!

Kulüpler Birliği, vakfın Maslak'taki merkezinde bir araya geldi. Toplantıda, TFF seçimi masaya yatırıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kulüpler Birliği'nde kritik toplantı!
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01 Haziran 2023 20:53
Son güncelleme 01 Haziran 2023 20:54
Kulüpler Birliği Vakfı, bu ay yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu gündemiyle ilgili toplandı.

Vakfın Maslak'taki merkezinde Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç'un ev sahipliği yaptığı toplantıya, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile diğer kulüp başkanları katıldı.

Yaklaşık 5 saat süren toplantı sonunda basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapılmayacağı belirtildi.

Vakfın, gelecek hafta aynı gündemle yeniden toplanması bekleniyor.

TFF, Ankara'da 22-23 Haziran'da olağan genel kurula giderek yeni başkan ve yönetim kurulunu belirleyecek.

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