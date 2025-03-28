Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Tümosan Konyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.



Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 67. dakikada Blaz Kramer kaydetti.



Kramer, 2025 takvim yılı içerisinde çıktığı 11 resmi maçta 8. golünü attı.



KONYASPOR ATEŞ HATTINDAN UZAKLAŞIYOR



Son 4 maçta 3 galibiyet elde eden Konyaspor, puanını 34'e yükseltti ve küme düşme hattıyla aradaki farkı 4'e çıkardı. 3 haftalık galibiyet serisi sona eren Gaziantep 38 puanda kaldı.



Konyaspor, gelecek hafta RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Gaziantep ise Göztepe deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



8. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında kale sahası içinde iyi yükselen Aleksic'in kafa vuruşunda top, kaleci Burak Bozan'da kaldı.

14. dakikada sol kanattan atak geliştiren Konyaspor'da Pedrinho, ceza yayı gerisindeki Melih İbrahimoğlu'na topu çıkardı. Bu oyuncun bekletmeden sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.

18. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun kaleyi çaprazdan gören noktadan sert şutunda top kale direğinden oyun alanına döndü.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



66. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan yerden ortasında Kramer, topu ağlara gönderdi: 1-0.

72. dakikada Husic'in uzaktan sert şutunda kaleci Deniz Ertaş meşin yuvarlağa hakim oldu.

90+1. dakikada Tunahan Taşcı'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Keyta'nın şutunda top, direkten oyun alanına döndü.



Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Esat Sancaktar, Mert Bulut

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Jevtovic (Dk. 70 Tunahan Taşcı), Pedrinho (Dk. 82 Oğulcan Ülgün), Melih İbrahimoğlu, Aleksic (Dk. 82 Calusic), Yusuf Erdoğan (Dk 89 Keyta), Kramer (Dk 82 Umut Nayir)

Gaziantep FK: Burak Bozan, Husic (Dk. 74 Emre Taşdemir), Arda Kızıldağ, Viana (Dk. 86 Kenan Kodro), Lungoyi (Dk. 74 Halil Dervişoğlu), Ndiaye, Daubin (Dk. 46 Boateng), Sorescu, Maxim (Dk. 74 Ogün Özçiçek), Kozlowski, Okereke

Sarı kartlar: Dk. 17 Guilherme, Dk. 45+2 Aleksic, Dk. 56 Kramer, Dk. 90+5 Oğulcan Ülgün (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 31 Daubin, Dk. 65 Ndiaye, Dk. 59 Husic, Dk. 77 Okereke (Gaziantep FK)

Gol: Dk. 66 Kramer (TÜMOSAN Konyaspor)



