Kore'deki Türk finalinde şampiyon Semih Saygıner!

Kore'deki Profesyonel Bilardo Ligi'nin (PBA) finalinde Lütfi Çenet ile karşılaşan Semih Saygıner şampiyon oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Kore'deki Türk finalinde şampiyon Semih Saygıner!
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17 Mart 2025 19:36
Kore'deki Profesyonel Bilardo Ligi'nin (PBA) finalinde 2 Türk sporcu Semih Saygıner ve Lütfi Çenet karşılaştı. Kore'deki Türk derbisini kazanan Semih Saygıner oldu.

PBA dünya şampiyonasının 5'inci ayağında iki Türk sporcu Semih Saygıner ve Lütfi Çenet rakiplerini eleyerek finale kadar geldi. Türk bilardosunun gururu olan iki usta isim ilk kez yurt dışında bir şampiyonada finalde karşılaşarak tarihe geçtiler.

Sene boyunca düzenlenen turnuvaların sonucunda oluşan ve sıralamada ilk 32'ye girerek en iyilerin yarıştığı PBA Dünya Şampiyonası finallerinin 5'incisi olan bu şampiyonanın finali Jeju Adası'nda yapıldı.

Her setin 15 sayı üzerinden oynandığı şampiyonada 4 seti kazanan Semih Saygıner 4-1'lik skorla şampiyonluğu elde etti.

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