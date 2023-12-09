Kopenhag kupaya veda etti

Danimarka DBU Kupası Çeyrek Final maçında Kopenhag, Silkeborg'u 2-1 yendi. İlk maçı 2-0 kaybeden Kopenhag, kupaya veda etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Kopenhag kupaya veda etti
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09 Aralık 2023 23:23
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Kopenhag, Danimarka DBU Kupası Çeyrek Final maçında Silkeborg ile karşılaştı. Karşılaşmayı Kopenhag 2-1 kazanmasına karşın ilk maçı 2-0 kazanan Silkeborg turu geçen ekip oldu.

Kopenhag'ın gollerini 36. dakikada Robin Ostrom (K.K), ve 45+2'de Christian Sörensen kaydetti. Silkeborg'un tek golü 69. dakikada Anders Klynge'den geldi. 

Kopenhag, sıradaki maçında Salı günü sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

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