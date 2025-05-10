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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk etti.Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi 2-1 kazandı.Mücadelede ilk yarı, 0-0 beraberlikle sonuçlanırken 47. dakikada Konyaspor,in golüyle 1-0 öne geçti.Sağ kanattan kullanılan kornerde Guilherme sol ayağıyla ortaladı, kale sahası ön çizgisi üzerinde bulunan Umut Nayir'in kafa vuruşunun ardından Samet Akaydin'in sağ ayağından seken top ağlarla buluştu.71. dakikada ise Çaykur Rizespor'daskoru eşitleyen golü attı.Taha Şahin'in pasıyla savunma arkasına sarkan Varesanovic ceza sahası içi sağ çaprazından sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, yerden giden top ağlarla buluştu.Dakikalar 77'yi gösterirken ise Konyaspor'dabir kez daha sahneye çıktı ve takımını öne geçirdi.Sağ kanatta topla buluşansağ ayağıyla ortaladı, ceza sahası içi sağ çaprazında bulunan Umut Nayir'in kafa vuruşunun ardından top, kaleci Grbic'in sağından ağlarla buluştuKarşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanın sahibi Konyaspor oldu.Bu sonuçla birlikte Konyaspor, 46 puana yükseldi ve 10. sırada konumlandı. 40 puanda kalan Rizespor ise 14. sırada yer aldı.Ligde bir sonraki haftayı Konyaspor, BAY geçecek. Çaykur Rizespor ise Göztepe'yi konuk edecek.Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yapılan TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor müsabakasının ilk yarısı 0-0 bitti.2. dakikada Sowe'nin ceza sahası dışından şutunda defansa da çarpan topu önünde bulan Varesanovic'in vuruşunda kaleci Deniz Ertaş meşin yuvarlağı kornere çeldi.13. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında Umut Nayir'in kafa vuruşunda kaleci Grbic topa sahip oldu.19. dakikada Ndao'nun sağ kanattan yerden ortasında Bjiorlo'nun sert şutu üstten auta gitti.28. dakikada sol kanattan topla hareketlenen Yusuf Erdoğan'ın ortasında Umut Nayir'in kafa vuruşunda kaleci Grbic, meşin yuvarlağı kornere çeldi.Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.