Konyaspor Hotiç'i elden kaçırdı!

Tatilini Türkiye'de yapan ve burada Süper Lig'den birkaç takımla görüşmelerde bulunan Hotiç, bir ara Trabzonspor ile görüşmüş ve Ankaragücü ile prensip anlaşmaya varmıştı.





Ancak Hotiç'in menejerinin fiyat artırması ve Dimitrios Pelkas'ın boşa çıkması sonucu alternatif adaylara yönelen sarı – lacivertli ekip, bu transferden vazgeçmişti.



Poznan ile ilk karşılaşmasına çıkan Dino Hotiç, 40 dakika sahada kaldığı karşılaşmada 1 gol atıp 1 asist yaptı. Poznan tarftalarının gözünün pasını silen Hotiç, maçın adamı oldu.



(Haber Kaynak Hakimiyetgazetesi)



