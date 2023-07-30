Konyaspor Hotiç'i elden kaçırdı!

Geçen sezonun ara transfer döneminden itibaren zaman zaman Konyaspor'un gündemine gelen Bosna Hersek'li futbolcu Dino Hotiç, Polonya ligi takımlarından Lech Poznan'a imza attı.

, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Konyaspor Hotiç'i elden kaçırdı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Temmuz 2023 14:17
Tatilini Türkiye'de yapan ve burada Süper Lig'den birkaç takımla görüşmelerde bulunan Hotiç, bir ara Trabzonspor ile görüşmüş ve Ankaragücü ile prensip anlaşmaya varmıştı.


Ancak Hotiç'in menejerinin fiyat artırması ve Dimitrios Pelkas'ın boşa çıkması sonucu alternatif adaylara yönelen sarı – lacivertli ekip, bu transferden vazgeçmişti.

Poznan ile ilk karşılaşmasına çıkan Dino Hotiç, 40 dakika sahada kaldığı karşılaşmada 1 gol atıp 1 asist yaptı. Poznan tarftalarının gözünün pasını silen Hotiç, maçın adamı oldu.

(Haber Kaynak Hakimiyetgazetesi) 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery