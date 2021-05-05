Süper Lig'de bu sezon sahasında Karagümrük maçı ile birlikte 19. maçına çıkan Konyaspor, 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 29 puan topladı ve bu alanda iç sahada en çok puan toplayan ilk 10 takım arasına yer aldı.



Yeşil-beyazlılar deplasmanda ise 18 karşılaşmadan 4 kez galip ayrılırken, 4 kez berabere ve 10 kez de mağlup oldu.



Konya Postası gazetesinde yer alan habere göre; Süper Lig'in 39. haftasında MEDAŞ Stadyumu'nda Fatih Karagümrük'ü 5-1'likskorla deviren Kartal, bu sezon evinde topladığı puanlarla dikkat çekiyor. Bu maçla birlikte ligde 19. iç saha maçına çıkan yeşil-beyazlılar, 29 puanı hanesine yazdı.



Konyaspor sahasındaki mücadelelerde 26 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü.



HÜCUMDA ÜÇ OYUNCU SIRTLADI



Süper Lig'de 37 haftalık dilimde rakip ağları 47 kez sarsan Konyaspor'da üç isim ön plana çıktı. Attığı 8 gol ve yaptığı 3 asistle toplam 11 gole doğrudan etki sağlayan Arnavut golcü Cikalleshi ile 9 gol ve 2 asist yapan Artem Kravets, yeşil-beyazlı takımın da bu kulvarda zirvedeki isimleri oldular. 25 yaşındaki Gürcü oyuncu Levan Shengelia da takımın gol yükünde önemli roller oynadı. 5 gol, 4 asistle 10 gole etki eden Shengelia , Konyaspor'u iten güçler olmuştu. Her üç isim de yeşil-beyazlı takımın 47 golünün 32'sine katkı sağlamayı başardı.



