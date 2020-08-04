Komşu'da flaş iddia; Fenerbahçe El Arabi'yi istiyor

Açıklanan harcama limitleri sonrasında planlarını revize etmeye hazırlanan Fenerbahçe'nin Yunanistan'da Olmypiakos forması giyen El Arabi ile de ilgilendiği öne sürüldü.



Yunan basınında, Fenerbahçe'nin 33 yaşındaki oyuncu için harekete geçtiği yazıldı. Fenerbahçe'nin yakında teklifini iletmesi beklenen El Arabi, santrafor mevkisinde görev alıyor.



Faslı oyuncu, takımı ile Yunanistan Ligi'nde sezonu şampiyon olarak tamamladı ve sezonu da gol kralı olarak bitirdi.



33 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon Olympiakos forması ile 49 resmi maça çıktı. Faslı oyuncu, bu maçlarda takımına 27 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.



YUNANİSTAN'DAN TRANSFERLER



Fenerbahçe'nin başına geçmesi beklenen Erol Bulut, daha önce Alanyaspor'da da Yunanistan'dan önemli oyuncuları kadrosuna katmıştı. Manolis Siopis, Georgios Tzavellas ve Anastasios Bakasetas sezon boyunca etkili bir performans ortaya koymuştu



