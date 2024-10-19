Kocaelispor liderlik koltuğunu korudu

Kocaelispor, Ümraniyespor'u Oğulcan'ın penaltı golüyle geçti ve liderlik koltuğunu korudu.

Haber; Sporx.com ve DHA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kocaelispor liderlik koltuğunu korudu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ekim 2024 21:06
Son güncelleme 19 Ekim 2024 21:26
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Kocaelispor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kocaelispor 1-0 kazandı.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golü 56. dakikada penaltıdan Oğulcan Çağlayan kaydetti.

Son 4 maçta 10 puan toplayan Kocaelispor, puanını 19'a yükseltti ve liderlik koltuğunu korudu. Ümraniyespor ise son 2 maçta 5 puan bıraktı ve 14 puanda kaldı.

Kocaelispor, gelecek hafta MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Ümraniyespor ise Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

STAT: Yıldız Entegre Kocaeli

HAKEMLER: Yiğit Arslan, Sezgin Çınar, Kemal Mavi

KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci - Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Muharrem Cinan, Tarkan Serbest, Yusuf Cihat Çelik (Dk.72 Vukovic), Barış Alıcı (Dk.72 Furkan Gedik), Pedrinho (Dk.90+7 Mesut Can Tunalı), Mendes (Dk.81 Beridze), Oğulcan Çağlayan (Dk.81 Ahmet Sağat)

ÜMRANİYESPOR: Cihan Topaloğlu - Oğuz Yıldırım (Dk. 86 Cavare), Mustafa Eser, Glumac, Furkan Apaydın, Dokanovic, Soukou (Dk. 86 Mehmet Ali Büyüksayar), Hoti (Dk.74 Atalay Babacan), Bardhi (Dk. 64 Sousa), Barış Ekincier (Dk. 64 Serkan Göksu) , Minchev

GOL: Dk.52 Oğulcan(Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Ertuğrul Sağlam (Teknik Direktör), Tarkan Serbest (Kocaelispor) - Dokanovic, Oğuz Yıldırım, Minchev, Cavare (Ümraniyespor)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery