Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Kocaelispor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kocaelispor 1-0 kazandı.
Kocaelispor'a galibiyeti getiren golü 56. dakikada penaltıdan Oğulcan Çağlayan kaydetti.
Son 4 maçta 10 puan toplayan Kocaelispor, puanını 19'a yükseltti ve liderlik koltuğunu korudu. Ümraniyespor ise son 2 maçta 5 puan bıraktı ve 14 puanda kaldı.
Kocaelispor, gelecek hafta MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Ümraniyespor ise Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.
STAT: Yıldız Entegre Kocaeli
HAKEMLER: Yiğit Arslan, Sezgin Çınar, Kemal Mavi
KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci - Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Muharrem Cinan, Tarkan Serbest, Yusuf Cihat Çelik (Dk.72 Vukovic), Barış Alıcı (Dk.72 Furkan Gedik), Pedrinho (Dk.90+7 Mesut Can Tunalı), Mendes (Dk.81 Beridze), Oğulcan Çağlayan (Dk.81 Ahmet Sağat)
ÜMRANİYESPOR: Cihan Topaloğlu - Oğuz Yıldırım (Dk. 86 Cavare), Mustafa Eser, Glumac, Furkan Apaydın, Dokanovic, Soukou (Dk. 86 Mehmet Ali Büyüksayar), Hoti (Dk.74 Atalay Babacan), Bardhi (Dk. 64 Sousa), Barış Ekincier (Dk. 64 Serkan Göksu) , Minchev
GOL: Dk.52 Oğulcan(Kocaelispor)
SARI KARTLAR: Ertuğrul Sağlam (Teknik Direktör), Tarkan Serbest (Kocaelispor) - Dokanovic, Oğuz Yıldırım, Minchev, Cavare (Ümraniyespor)
Kocaelispor'a galibiyeti getiren golü 56. dakikada penaltıdan Oğulcan Çağlayan kaydetti.
Son 4 maçta 10 puan toplayan Kocaelispor, puanını 19'a yükseltti ve liderlik koltuğunu korudu. Ümraniyespor ise son 2 maçta 5 puan bıraktı ve 14 puanda kaldı.
Kocaelispor, gelecek hafta MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Ümraniyespor ise Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.
STAT: Yıldız Entegre Kocaeli
HAKEMLER: Yiğit Arslan, Sezgin Çınar, Kemal Mavi
KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci - Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Muharrem Cinan, Tarkan Serbest, Yusuf Cihat Çelik (Dk.72 Vukovic), Barış Alıcı (Dk.72 Furkan Gedik), Pedrinho (Dk.90+7 Mesut Can Tunalı), Mendes (Dk.81 Beridze), Oğulcan Çağlayan (Dk.81 Ahmet Sağat)
ÜMRANİYESPOR: Cihan Topaloğlu - Oğuz Yıldırım (Dk. 86 Cavare), Mustafa Eser, Glumac, Furkan Apaydın, Dokanovic, Soukou (Dk. 86 Mehmet Ali Büyüksayar), Hoti (Dk.74 Atalay Babacan), Bardhi (Dk. 64 Sousa), Barış Ekincier (Dk. 64 Serkan Göksu) , Minchev
GOL: Dk.52 Oğulcan(Kocaelispor)
SARI KARTLAR: Ertuğrul Sağlam (Teknik Direktör), Tarkan Serbest (Kocaelispor) - Dokanovic, Oğuz Yıldırım, Minchev, Cavare (Ümraniyespor)