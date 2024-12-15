CANLI: Hüseyin Yücel konuşuyor

Beşiktaş Başkanı ve başkan adayı Hüseyin Yücel, canlı yayında konuşuyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI: Hüseyin Yücel konuşuyor
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15 Aralık 2024 13:08
Son güncelleme 15 Aralık 2024 13:20
Beşiktaş Başkanı ve başkan adayı Hüseyin Yücel, Orta Çizgi YouTube kanalında açıklamalarda bulunuyor. Aktarıyoruz...

Hüseyin Yücel: "Pazartesi günü maçta olacağız. Maçı alıp geleceğiz inşallah."

SERDAL ADALI'NIN AÇIKLAMALARI

Hüseyin Yücel: "Çok güzel yazmış Serdal ağabey ama çok demode laflar bunlar. Serdal Adalı'nın hesabı, Birleşmiş Milletler gibi sürekli yazılı açıklama yapıyor. Umarım ileriki günlerde çıkıp kendini ifade eder. Beşiktaş makamı ihaleye çıkmış... Ne alakası var? Bana çok saçma sapan bir açıklama olarak geldi. Lafla peynir yürümüyor, icraat önemli."

"TALISCA MI, MOURINHO MU?"

Hüseyin Yücel: "Mourinho ile görüştük ve ilgilendik. Bir akşam başkanın da olduğu bir toplantıda yüz yüze temas kurduk. Şartlarını öğrendiğimizde bu transferin olmayacağını anladık. Talisca'yı da istedik ama kulübü o dönem vermiyordu, biz de Rafa'yı aldık. Talisca'yı almak şu anda Rafa'yı yok saymak anlamına gelecektir. Rafa çok değerli. Ocak ayında eksik bölgelere transfer yapacağız."

IMMOBILE VE RAFA'NIN MAAŞLARI

Hüseyin Yücel: "Immobile'nin maaşı 10 değil, 6 milyon euro'dur. Bu 6 milyon euro'nun içinde herhangi bir ekstra masrafı yok. İmza parası da yok. Rafa Silva 6 milyon euro'luk maaş almaktadır. Menajerine yüzde 5, yani 300 bin euro'luk bir ödeme yapılmıştır. Ek bazı ödemeler olmuş olabilir, bu ek ödemelerin tamamı benim şahsımla Rafa arasında geçen diyaloglardır."

Hüseyin Yücel: "Polonya Cumhurbaşkanı'na teşekkür ederken biraz boş bulunmuş oldum. Gerekli miydi? Bence gerekli değildi."

"FİKİR TAMAMEN BENDEN ÇIKTI"

Hüseyin Yücel: "Bahçeşehir ile birleşme fikri tamamen benden çıktı. Ancak bu ihtimal, EuroLeague'e gidildiği zaman gerçekleşebilirdi. İki takımın da 4-5 milyon dolar bütçeleri var. İki takım birleşirse EuroLeague bütçelerine çıkılabilir. Sayın Hasan Arat, bu birleşme her şartta gerçekleşebilecekmiş gibi konuştu. Beşiktaş ile Bahçeşehir'in vizyonu aynıdır ama misyonu farklıdır. EuroLeague olduğu takdirde Beşiktaş Bahçeşehir'i seyredeceğiz."

"EN KRİTİK SEÇİMLERDEN BİRİSİ"

Hüseyin Yücel: "Bu seçim, Beşiktaş'ın en kritik seçimlerinden birisi. Beşiktaş üyeleri, kulübün geleceğini belirleyecek. Artık eski kafa yönetim şekli olmayacak. Benim yönetimimde futboldan sorumlu yönetici olmayacak. Oraya atadığınız kişi öyle bir havaya giriyor ki... Ben kendi yönetimimde futbolla alakalı mini bir icra kurulu kuracağım. Futboldan anlayan, tecrübeli isimlerle bir araya geleceğiz. Ayrıca Beşiktaş sadece futbol kulübü değildir. Bahçeşehir'de yaptıklarım ortada, basketbolda, voleybolda, hentbolda kupalar kazanmalıyız."

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