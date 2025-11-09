Kocaelispor kırmızı kart bekledi

Kocaelispor, Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen için iki pozisyonda kırmızı kart bekledi.
28. dakikada Hrvoje Smolcic, Osimhen'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Osimhen, Smolcic'in hareketinin abartılı olduğunu düşündü. Hakem Çağdaş Altay ise Osimhen'in Smolcic'e müdahalesi nedeniyle sarı kart gösterdi. Kocaelisporlu futbolcular kırmızı kart itirazında bulundu.
41. dakikada Tarkan Serbest, Osimhen'in müdahalesi sonrası yerde kaldı, hakem Çağdaş Altaş faul kararı verdi. Kocaelisporlu futbolcular ve yedek kulübesi, kırmızı kart itirazında bulundu.
Yoğun itirazlar sonrası hakem Çağdaş Altay, Kocaelispor yedek kulübesine sarı kart gösterdi.
28. dakikada Hrvoje Smolcic, Osimhen'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Osimhen, Smolcic'in hareketinin abartılı olduğunu düşündü. Hakem Çağdaş Altay ise Osimhen'in Smolcic'e müdahalesi nedeniyle sarı kart gösterdi. Kocaelisporlu futbolcular kırmızı kart itirazında bulundu.
41. dakikada Tarkan Serbest, Osimhen'in müdahalesi sonrası yerde kaldı, hakem Çağdaş Altaş faul kararı verdi. Kocaelisporlu futbolcular ve yedek kulübesi, kırmızı kart itirazında bulundu.
Yoğun itirazlar sonrası hakem Çağdaş Altay, Kocaelispor yedek kulübesine sarı kart gösterdi.