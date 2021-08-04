Kocaelispor Johanna Ochieng Omolo'yu transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor Kenyalı futbolcu Omolo ile anlaşmaya vardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kocaelispor Johanna Ochieng Omolo'yu transfer etti
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04 Ağustos 2021 23:12
TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Kenyalı futbolcu Johanna Ochieng Omolo ile anlaşmaya vardı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen orta saha oyuncusu ile 1+1 yıllık ön protokol imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, 32 yaşındaki Kenyalı futbolcunun sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.


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