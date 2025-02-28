New York Knicks'in pivotu Ariel Hukporti, Philadelphia 76ers'a karşı oynanan maçta sol dizinden menisküs yırtığı yaşayarak 4 ila 6 hafta sahalardan uzak kalacak.



ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, Hukporti sakatlığı üçüncü çeyrekte ribaund mücadelesi sırasında yaşadı. Knicks ekibi, ilk başta oyuncunun dizinde burkulma olduğunu açıklasa da yapılan kontroller menisküs yırtığını ortaya çıkardı.



Hukporti, Karl-Anthony Towns'un yokluğunda Çarşamba günü ilk NBA beş başlangıcını yaptı ve 16 dakikada 8 sayı, 2 ribaund, 1 blok ile oynadı.



Alman oyuncu, geçen yılki NBA Draftı'nda 58. sıradan Dallas Mavericks tarafından seçilmiş, ancak hakları Knicks'e devredilmişti. Kasım ayında iki yönlü kontratı standart bir sözleşmeye çevrilen Hukporti, son üç maçında ortalama 17.4 dakika süre aldı.



Eğer Towns bu gece Memphis Grizzlies karşısında forma giyemezse, Knicks'in yedek pivotu Precious Achiuwa'nın ilk beş başlaması bekleniyor.



