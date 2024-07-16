New York Knicks ve serbest oyuncu Cameron Payne'in 3,1 milyon dolarlık bir sözleşme üzerinde anlaştığı bildirildi.



Knicks, Jalen Brunson'ın yakın zamanda uzattığı kontratında tarihi bir maaş kesintisi yapmasının ardından ilk hamlesini yaptı.



The Athletic'ten Shams Charania, tecrübeli guard Payne'in Knicks'le tek yıllığı 3,1 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza attığını söyledi.



Payne, 2023-24 sezonunun son takas gününde Philadelphia 76ers'a takas edilmeden önce, yılın ilk yarısını Milwaukee Bucks'ta geçirmişti.



Payne, geçtiğimiz sezon benchten gelerek 7,4 sayı, 2,6 asist ve 1,5 ribaund ortalamaları yakalamıştı.





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