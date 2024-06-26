New York Knicks'in, Mikal Bridges'i kadrosuna katmasına rağmen OG Anunoby ile yeniden anlaşma imzalamaya halen "kararlı" olduğu iddia edildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Knicks'in Anunoby'yi serbest oyuncu döneminde tutmak istediğini ancak bunun pivot Isaiah Hartenstein'la sözleşme imzalamayı artık "daha zorlaştırdığını" bildirdi.



"Kaynakların ESPN'e aktardığı bilgiye göre Knicks halen OG Anunoby'yi serbest oyuncu döneminde tutmakta kararlı ancak pivot Isaiah Hartenstein'ın yeniden imzalanması artık daha zor hale geliyor. Knicks, NBA şampiyonu Boston Celtics'le eşleşebilmek adına forvet rotasyonuna yükleniyor."



Bridges ve 2026 ikinci tur draft hakkı karşılığında Knicks, Bojan Bogdanovic'i, dört korumasız draft hakkını (2025, 2027, 2029, 2031), 2025 korumalı Milwaukee ilk seçimini, 2028 korumasız draft hakkı takasını ve 2025 ikinci tur draft hakkını takas etmeyi kabul etmişti.





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