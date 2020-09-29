Klopp'tan Keane'e canlı yayında cevap

Liverpool menajeri Jürgen Klopp'un Arsenal'i 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından İngiliz yayıncı kuruluşun yorumcusu Roy Keane ile girdiği ikili diyalog maç gecesine damga vurdu.



SkySports'ta maçı yorumlayan Roy Keane'in maç yorumunun bir kısmında Liverpool'un oyununda "birkaç özensiz an" olduğunu söylemesi üzerine Klopp canlı yayında eski Manchester United kaptanına cevap verdi. Alman menajer, Arsenal karşısında oynadıklarını oyunun kusursuza yakın olduğunu söylediği açıklamasında, "Bay Keane'in özensiz oynadığımızı söylediğini doğru mu duydum? Farkı bir maç izlemiş olmalı! Diğer bütün maçlar olabilir ama bu maçta kesinlikle çok iyiydik" sözlerini kullandı.



Klopp'un bu cevabına "Benim sözlerimi tam olarak duyduğunuzu sanmıyorum, devamını da dinlemelisiniz" diye yanıtladığı açıklamasının sonunda tatlı-sert atışmalar yapıldı ve Klopp yaklaşık 3-4 dakika boyunca Keane'e cevap verdikten sonra röportajını tamamladı.



Klopp'un röportajını bitirmesinden sonra ise Keane uzun uzun Alman menajeri dinledikten sonra "Bir de yenilselerdi neler söyleyecekti" diyerek stüdyoda gülüşmelere neden oldu.



