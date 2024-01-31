Klopp, Liverpool'dan ayrılma nedenini açıkladı!

Sezon sonunda Liverpool'dan ayrılma kararı aldığını açıklayan Jürgen Klopp, bu kararı neden aldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Klopp, Liverpool'dan ayrılma nedenini açıkladı!
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31 Ocak 2024 22:25
Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, geçtiğimiz günlerde sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağını açıklamıştı.

Alman teknik adam, Rio Ferdinand ile yaptığı röportajda bu kararı neden aldığını ilk kez dile getirdi.

Tecrübeli çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Ayrılmak istediğimden değil, daha çok bunu yapmak zorunda olduğumdan dolayı bundan bahsettim." dedi.

Jürgen Klopp sözlerine, "Eğer iyi bir şekilde devam edemeyeceksem, takımı Şampiyonlar Ligi'ni kazandırmaya iten kişi olamayacaksam o zaman neden bu işte kalayım?" şeklinde devam etti.

Klopp sözlerini şu sözlerle noktaladı: "Bu kulüpten yollanan olmak istemiyorum. Bu iş çok önemli, bu kulüp çok önemli bir kulüp. Bu yüzden kendim ayrılmaya karar verdim."

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