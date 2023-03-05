Klopp: 'Alınacak daha çok maç var'

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, Manchester United'ı 7-0 yendikleri maçla ilgili konuştu.



Klopp maç sonu açıklamasında galibiyeti 'Çılgın' şeklinde niteleyerek, "Söyleyecek bir söz yok. Çok çılgın bir sonuç, en iyi oyunumuzu oynadık. Maçın başından sonuna kadar yüksek formu olan bir takıma karşı kusursuz bir performans gösterdik. İkinci yarıya çok iyi başladık ve bitişi de aynı şekildeydi. Futbol bu ve futbolda her türlü sonuç var" diye konuştu.



Sezonun bu zamanki bölümüne kadar çok puan kaybettiklerini, bundan sonra ise her maçı kazanarak gitmek istediklerini belirten Alman hoca, "United süper bir sezon geçiriyordu, biz ise geçirdiğimiz sezondan memnun değiliz. Alınacak daha çok puan var, biz de bunun olmasını istiyoruz." sözlerini kullandı.



Klopp Liverpool tarihinin en golcü oyuncusu olan Mohamed Salah'la ilgili, "O çok özel bir oyuncu, onu takdir ediyoruz. İnsanlar onun performansını görünce 'Vay canına, gerçekten özel bir şeye tanık olduk' diyecekler. En kıymetli olan şey de bu" diye konuştu.



Klopp ayrıca Roberto Firmino'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağını da açıklayarak, "Aslında sözleşmesi sona erdiği için ayrılması normal bir durum. Onun için kolay verilmiş bir karar olmadı. Bu maçta onun gol atmasına da çok mutlu oldum" açıklamasını yaptı.





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