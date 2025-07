Kırkpınar'ın pehlivanları altın kemer için er meydanında!

Kırkpınar'ın kızıl elması "baş" boyu

"Uzun pehlivan" Ali Gürbüz

"Geri vitesi olmayan pehlivan" Orhan Okulu

"Sarı Fırtına" İsmail Balaban

"Altın puan ustası" Mehmet Yeşil Yeşil

"Çayırın cüsselisi" Ertuğrul Dağdeviren

"Kurt bakışlı" Yusuf Can Zeybek

"Supleks ustası" Cengizhan Şimşek

"Çayırın efendisi" Mustafa Taş

Sağlam adımlarla zirveye göz diken pehlivan: Enes Doğan

"Minderden Çayıra Sert Kaya" Feyzullah Aktürk

"Dev Adam" İsmail Koç

Çayırın "hırslısı" Osman Kan

Çayırın "altın oğlu" Furkan Durmuş Altın

Diğer iddialı pehlivanlar

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, köklü bir geleneğin ve geçmişe saygının yaşatıldığı 664. buluşmasıyla bir kez daha er meydanında hayat buluyor.Arif Nihat Asya'nın "Dua" şiirinin "Bize güç ver, cihad meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım" dizesinde geçtiği üzere er meydanı bu yıl da pehlivansız kalmayacak. "Yüreksize yorgan döşek, koç yiğide ver meydanı" diye seslenen Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun "Meydan" şiirinde seslendiği gibi koç yiğitler, bu yıl da hünerlerini sergileyecek. Davulun tokmağında, zurnanın pes sesinde, cazgırın salavatında, yağcının ibriğinde, binlerce yılın hatırında pehlivanlar, geleneği geleceğe taşımak için er meydanına çıkacak.Peşrevle selamın, çırağın elini öpmesiyle ustasına hürmetin, yenilenin yeneni tebrik etmesiyle mertliğin ortaya konduğu ata sporunda minikten teşvike, tozkoparandan ayağa, desteden başaltına diğer boylarda güreşen her pehlivanın hayali, baş boyunda güreşmek.Baş boyunun hedefi ise altın kemerin daimi sahibi olabilmek. 40 başpehlivan, hedefe kilitlenmiş şekilde çıkacakları er meydanında marifetlerini, oyunlarını gösterecek.Başpehlivanların tamamı hedefe kilitlense de her spor dalında her mücadele de olduğu gibi "yağlı güreşin olimpiyatı" Kırkpınar'da bir adım önde olan isimler bulunuyor.Bu yılki organizasyonda öne çıkan isimleri ise şunlar:Babası başpehlivanlardan Recep Gürbüz'e sözü olan altın kemeri Antalya'ya götürmek isteyen Ali Gürbüz, 2011-2012 yıllarındaki başpehlivanlığının ardından 2013 yılında da altın kemerin sahibi olmuş ancak doping cezası nedeniyle kemeri iade etmişti.Önceki yıllarda yaşadığı sakatlık ve doping cezası nedeniyle bir süre ayrı kaldığı çayırlara dönüşünde rakiplerini zorlayan Ali Gürbüz, 2019 ve 2021 yıllarında kemerin sahibi oldu. 2022 yılında, altın kemerin ebedi sahibi olma yolundaki Ali Gürbüz, rakibi Mehmet Yeşil Yeşil'e 2. turda yenilmişti. 2023 yılında 3. turda Özkan Yılmaz'a eşleşen, 2024 yılında da çeyrek finalde Hüseyin Gümüşalan'a Ali Gürbüz'ün yenilip elenmesi, sürpriz olarak yorumlanmıştı."Uzun pehlivan" sezon güreşlerinden Ordu Aybastı, Denizli Beyağaç, Bursa Kabulbaba'da bu yıl birincilikle bitirdi. Sezon başındaki sakatlık ve cezalar gibi olumsuzlukları üzerinden atmışa benzeyen Gürbüz pehlivan yine kürsüye göz kırpanlardan.Er meydanlarının "Geri vitesi olmayan pehlivanı" olarak anılan Antalya Kumlucalı Orhan Okulu, yine favori isimler arasında yer alıyor.Elmalı Yağlı Güreşleri'nde üst üste 6 kez başpehlivan olarak tarihe geçen Okulu, kazanmak için mücadele edecek.Pes etmeyen yapısıyla her zaman zirvenin adaylarından. Bu sezon aldığı zaferlerle, yine "başpehlivan benim" diyor.Orhan Okulu, 2017 yılında İsmail Balaban'la güreşinde yenilip ikinci olsa da 2018'de Şaban Yılmaz'ı yenerek başpehlivan unvanını kazanmıştı. Orhan Okulu, 2019 yılında Ali Gürbüz'le kıyasıya yaptığı güreşte yenilerek ikincilikle yetinirken, 2021 yılında ise Kırkpınar'da 3'üncülük kürsüsünü görmüştü. Okulu, 2022 yılında Kırkpınar'da çeyrek finalde rakibi Cengizhan Şimşek'e yenilmişti.Orhan Okulu, 2023 yılında hemşerisi Mehmet Yeşil Yeşil'e çeyrek finalde mağlup olmuştu.Pehlivan, 2024'teki güreşte 3'üncü turda Mustafa Taş'a yenilmişti.Orhan Okulu bu yıl Çorum Kargı, Antalya Gazipaşa, Kumluca ve Manavgat ile Kırklareli Büyükmandıra yağlı güreşlerinde birinci oldu. Okulu, aldığı galibiyetlerin moraliyle Kırkpınar'da yağlanacak.İsmail Balaban, güreşe başladığında "bundan pehlivan olmaz" diye eleştirenlere, boyları bir bir atlayıp 2013 ve 2017 yıllarında Türkiye'nin başpehlivanı unvanına sahip olarak cevap verdi.Salgında yapılamayan güreşler ve sonrasında katıldığı yarışma programı nedeniyle verdiği 2 yıllık aradan sonra 2022 yılında yarı finalde müsabakanın 59'uncu dakikasında Cengizhan Şimşek'e yenilen İsmail Balaban, 2023 yılında finalde güreşen isim olmuştu. Yusuf Can Zeybek'le güreşen İsmail Balaban, kürsüde ikincilik basamağında yer almıştı. 2024'te Hamza Özkaradeniz'e 2'nci turda yenilerek organizasyona erken veda etmişti.Televizyondaki bir performans yarışmasına da katılan Balaban, bu yıl Turgutlu, 3. ve 4. Kaş yağlı güreşlerinde başpehlivanlıkları kazandı. "Sarı fırtına", bu yıl Kırkpınar'da da aynı hissi yaşamak için yer alacak.Kırkpınar'da 2009 ve 2010'un başpehlivanı, atadan güreşçi Antalyalı Mehmet Yeşil Yeşil, suskunluğunu bozmak için yağlanacak.En son 2019 yılında kürsünün 3'üncü basamağında yer alan Mehmet Yeşil Yeşil, 2022 yılında Ertuğrul Dağdeviren'e puanlama bölümünde yenilerek organizasyona 3. tur müsabakaları sonrası veda etmişti.2023 yılında ise iyi bir performans sergileyen Mehmet Yeşil Yeşil, Yusuf Can Zeybek'le yarı finalde karşılaşmıştı. Yaklaşık bir saat süren mücadeleyi Zeybek, paça kazıkla kazanmıştı. Yeşil pehlivan, 2024'te Mustafa Doğan Özkaya'ya ikinci turda yenilmişti.Mehmet Yeşil Yeşil, bu yıl Aksu ve Çalı güreşlerinde kazandığı başpehlivanlığın moraliyle Kırkpınar'a katılacak.Balıkesir Susurluklu Ertuğrul Dağdeviren, 2017 yılında baş altı birincisi olarak 2018 yılından bu yana başpehlivan olarak güreşiyor.2023'te Dağdeviren, Ali Gürbüz'le yaptığı güreşte puanlama bölümünde yenilerek 2. turda organizasyona veda etmişti. 2024'te ikinci turda Enes Doğan'a yenilmişti.Yalnızca cüssesi değil, inadı da rakibe gözdağı verecek Dağdeviren, kürsüde yer almak istiyorÇayırın genç pehlivanlarından 31 yaşındaki Antalyalı Yusuf Can Zeybek, 2021 yılından bu yana başpehlivan olarak güreşiyor. Fizik ve kondisyonuyla kısa sürede dikkati çeken Yusuf Can Zeybek, güreş otoriterlerinin favori isimleri arasında yer almayı başardı.Rakiplerinin güreşlerini analiz edip ona göre oyun kurmasıyla bilinen Yusuf Can Zeybek, 2023 ve 2024 şampiyonu olarak bu yıl seriyi sürdürmek için çayıra çıkacak.Sezon güreşlerinde Dirmil, Menteşe,Gerede, Havza'da birincilikleri toplayan Zeybek, yine atak güreşiyle tribünleri coşturacak.Bu yıl en stresli çayırda yer olacak olan Yusuf Can, seriyi tamamlarsa altın kemerin daimi sahibi olacak.2018 yılında baş boyuna yükselen Cengizhan Şimşek, 2022 yılında kaptırdığı unvanının peşini bırakacağa benzemiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu, Cengizhan Şimşek'in 2022'de kazandığı ödül, kemer ve madalyaların iadesine karar vermişti. 2023 yılında bir önceki yılın rövanşı niteliğindeki kura çekiminde Cengizhan, rakibi İsmail Balaban'la karşılaşmıştı. 97 dakika süren karşılaşmayı Balaban kazanarak rövanşı almıştı.2024'te Faruk Akkoyun ile karşılaşan Şimşek, ilk turda rakibine elenmişti.Rakiplerini genelde minder güreşinde görülen supleks hareketiyle yenmesiyle meşhur Cengizhan'ın yeni supleksleri, verdiği unvan için atacağa benziyor.Cengizhan, sezonda Serik güreşlerinde de birincilik elde etti. Çayırın en sürpriz isimlerinden kimi zaman ilk turda veda kimi zaman kürsüye uzanan bir seri yapabilir.Sinoplu 28 yaşındaki Mustafa Taş, 2022 yılında çıktığı baş boyundaki performansıyla dikkati üzerine çekmiş, bu boydaki ilk senesinde güreştiği Kırkpınar'da ikincilikle tanışmıştı. Cengizhan Şimşek'in aldığı ceza nedeniyle sıralamanın kayması üzerine başpehlivan unvanını alan Mustafa Taş, 2023 yılında çayıra seriyi devam ettirmek için çıkmış, ikinci turda Yusuf Can Zeybek'e yenilmişti.Taş, geçen yıl da 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık final müsabakası Yusuf Can Zeybek'le güreşmiş, oldukça mücadele dolu geçen güreşi Zeybek kazanmıştı.Düzoba, Arnavutköy, Vezirköprü, Çatalca, Merkezefendi güreşlerindeki başpehlivanlıklar, Taş için büyük moral oldu. Taş, seri ve atak güreşleriyle zirveyi zorlayacak ya da zirve yolunun önündeki en büyük ket olacak.Sekapark'ta her ne kadar başpehlivanlığı kıl payı kaçırsa da güreşlerindeki performansı rakiplerine gözdağı vermeye yetti.2023 yılının baş altı birincisi olarak ilk kez baş boyunda çayıra çıkan Antalyalı 25 yaşındaki Enes Doğan, sezon güreşlerindeki performansıyla göz doldurdu.Enes Doğan, geçen yıl ilk heyecanı ilk başpehlivanlık güreşinde çeyrek finale kadar yükselmiş bu turda Mustafa Taş'a elenmişti.Enes, Gökbel, Kurtdereli, Feslikan, Elmalı, İvrindi, Çalı güreşlerinin başpehlivanı oldu.Enes Doğan son dönem sonuçlarıyla en çok konuşulacak başpehlivanlar arasında yer alacağı sinyalini veriyor. Pek çok favori başpehlivanın hesaplarını bozabilecek olan Enes Doğan, yıldızlaşma yolunda sağlam ilerliyor.2021 yılında başaltı kategorisinde son dörde kalarak başpehlivanlık unvanını elde eden Manisalı Feyzullah Aktürk, 2022 ve 2023 yıllarında sadece minder güreşine odaklandı.2024 sezonunda er meydanlarına geri dönen Feyzullah Aktürk, bu yıl Şahinbey, Ulugazi, Fethiye, Karadilli, Çardak, Hafızoğlu Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olarak kürsüye çıktı. Sezon içinde sonradan dahil olduğu Yağlı Güreş Ligi'ni 11. sırada tamamladı.Uzun ve yoran güreşiyle pek çok favori ismin biletini erken kesebilecek durumda olan Feyzullah Aktürk de kürsüde yer alabilecek isimler arasında gösteriliyor.Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2011 yılı küçük orta büyük birinciliği, 2012 yılı büyük orta ikinciliği ile 2013 yılı başaltı ikinciliği elde eden Koç, 2014 yılından bu yana başpehlivan kategorisinde güreşiyor.Son yıllarda dikkatleri üzerine çeken İsmail Koç, 2 metre boyuyla çayırın en uzun pehlivanlarından. Gazipaşa'yı Anma, İpsala güreşlerinde birinci olan Koç, Altınyayla, Ulugazi güreşlerinde de ikinci oldu.İsmail Koç, bu yıl da uzun kollarını kullanması ve sert güreşiyle rakiplerine üstünlük kurmaya çalışacak.Serikli 24 yaşındaki Osman Kan bu yıl ikinci kez baş boyunda sınava girecek. Sezon güreşlerindeki çıkışlarına bakarsa Sarayiçi'nde sürpriz yapacak pehlivanların başında. Hırsıyla öne çıkan Osman Kan'ın otoritelerin listesinde kürsüde yer alacak pehlivanlar arasında yer aldığı belirtiliyor.Furkan Durmuş Altın, güreşe 2010 yılında Ankara TEDAŞ Spor Kulübü'nde başladı. 2013 yılında yağlı güreşe yönelen Altın, kısa sürede dikkat çeken bir yükseliş yaşadı. 2014 sezonuna küçük orta boyunda başlayan Altın, aynı yıl içerisinde üç boy atlayarak Edirne'deki Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde büyük orta birincisi oldu ve başaltı boyuna terfi etti.2018 yılında Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltı ikincisi olarak güreş camiasının dikkatini bir kez daha üzerine çeken Altın, bu başarıyla 2019'dan itibaren başpehlivan boyunda mücadele etmeye başladı.Güreş kariyeri boyunca alt boylardan başpehlivanlığa kadar tüm boylarda derece elde eden Altın, sadece başarılarıyla değil, çayırda uyguladığı "supleks" tekniğiyle de tanınıyor. Rakiplerini havada savurarak yere vuran bu güç ve teknik birleşimi hamle, tribünlerin en çok alkışladığı anlara sahne oluyor. Altın, hem fiziği hem de teknik repertuarıyla yağlı güreşin yükselen yıldızlarından biri olarak gösteriliyor.2009 yılından bu yana baş boyunda güreşen "örümcek adam" lakaplı Serhat Gökmen, 2011 yılından bu yana baş boyunda mücadele veren Ünal Karaman, 2015 yılında başpehlivanlığa yükselen Nedim Gürel, 2016 yılında başta güreşmeye başlayan Mustafa Batu, 2022 yılında başpehlivanlığa yükselen Mustafa Doğan Özkaya, Sakaryalı Serkan Yıldırım da birincilik kürsüsünü hedefleyen pehlivanların önüne set olacak isimlerden.