Kırkpınar'a Antalya damgası

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yıl en çok madalya, geçen yıl olduğu gibi Antalya'ya gitti.



Bu yıl Sarayiçi Er Meydanı'nda 852 pehlivan güreşti, 14 farklı boyda 56 pehlivan kürsüye çıkma başarısı gösterdi.



Organizasyonda en çok madalyayı Antalyalı pehlivanlar elde etti.



Başpehlivanlık final müsabakasında, Yusuf Can Zeybek ile Mustafa Taş güreşti.



Yusuf Can Zeybek, rakibini yenerek altın kemeri bir kez daha Antalya'ya götürdü.



Antalya'nın yağlı güreşe verdiği destek ve önem, başpehlivanlar dışında 16 pehlivanın da dereceye girmesiyle kendini gösterdi.



Madalya alan pehlivanların illere göre sıralaması şu şekilde gerçekleşti:



Antalya (16), İstanbul (7), Balıkesir (7), Bursa (5), Kocaeli (4), Ankara (3), Tokat (3), Çanakkale (2), Yalova (2), Muğla (2), Samsun (1), Çorum (1), Denizli (1), Amasya (1), Sakarya (1).





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU