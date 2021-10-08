Kim Min-Jae: 'Fenerbahçe'yi seçerek isabetli bir karar verdim'

Fenerbahçe'ye gelir gelmez performansıyla taraftarların gönlünde taht kuran Kim Min-Jae, ülkesi Güney Kore'de açıklamalarda bulundu.'Canavar' lakaplı stoper, ilk olarak Sarı-Lacivertliler'e transfer sürecinden bahsetti. Yıldız stoper,ifadelerini kullandı.Güney Koreli futbolcu Süper Lig'deki futbol ve mücadele seviyesinin, Avrupa'nın büyük liglerine yakın olduğunu dile getirdi.Kim Min-Jae, taraftara da övgüler yağdırarak,diye konuştu.Bu arada Kim, dün Güney Kore'nin Suriye'yi 2-1 yendiği maçta 1 asist yaptı.