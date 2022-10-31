Kiev'de Fenerbahçe öncesi yeni gelişme!

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi rakibi Dinamo Kiev'e iyi haber geldi.
Ukrayna basınına göre; takımın ana kalecisi olan Georgiy Bushchan takımla antrenmanlara başladı.
Daha önce bireysel çalışmalara başlayan 28 yaşındaki oyuncunun sakatlıktan sonra takımla birlikte iki idman geçirdiği aktarıldı.
Başarılı file bekçisi Bushchan, Avrupa Ligi'nde grubun ilk maçında Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada sakatlanmıştı.
Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda oynanan ilk maçı 2-1 kazanmıştı.
Ukrayna basınına göre; takımın ana kalecisi olan Georgiy Bushchan takımla antrenmanlara başladı.
Daha önce bireysel çalışmalara başlayan 28 yaşındaki oyuncunun sakatlıktan sonra takımla birlikte iki idman geçirdiği aktarıldı.
Başarılı file bekçisi Bushchan, Avrupa Ligi'nde grubun ilk maçında Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada sakatlanmıştı.
Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda oynanan ilk maçı 2-1 kazanmıştı.
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