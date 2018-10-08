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Khabib'in babasından oğluna tepki

İrlandalı McGregor'u mağlup eden Dağıstanlı Nurmagomedov'a maç sonrasında yaşananlar için babasından uyarı geldi.

Khabib'in babasından oğluna tepki
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08 Ekim 2018 22:06
Dağıstanlı Khabib Nurmagomedov'un karma dövüş sanatları hafif sıklet unvan maçında İrlandalı Conor McGregor'u mağlup ettiği maçtan sonra yaşananların yankısı sürüyor.

Khabib Nurmagomedov'un babası Abdulmanap Nurmagomedov, Rus kanalı Ren TV'ye konuştu ve oğlunun maçtan sonra sinirlerine hakim olamamasından memnun olmadığını söyledi.

Maçtan sonra sakin olmaları gerektiğini kaydeden baba Nurmagomedov, "Bu konuda çok katı olacağım. Benim için önce disiplin gelir. Kafesin içinde ne yaparsan yap ama dışarıda çocuklar, kadınlar, yabancıların olduğu bir sivil bölge var. Kafesin dışında barışçıl bir yaklaşımda olmalısın" ifadelerini kullandı.

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