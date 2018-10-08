Khabib'in babasından oğluna tepki

Dağıstanlı Khabib Nurmagomedov'un karma dövüş sanatları hafif sıklet unvan maçında İrlandalı Conor McGregor'u mağlup ettiği maçtan sonra yaşananların yankısı sürüyor.
Khabib Nurmagomedov'un babası Abdulmanap Nurmagomedov, Rus kanalı Ren TV'ye konuştu ve oğlunun maçtan sonra sinirlerine hakim olamamasından memnun olmadığını söyledi.
Maçtan sonra sakin olmaları gerektiğini kaydeden baba Nurmagomedov, "Bu konuda çok katı olacağım. Benim için önce disiplin gelir. Kafesin içinde ne yaparsan yap ama dışarıda çocuklar, kadınlar, yabancıların olduğu bir sivil bölge var. Kafesin dışında barışçıl bir yaklaşımda olmalısın" ifadelerini kullandı.
Khabib Nurmagomedov'un babası Abdulmanap Nurmagomedov, Rus kanalı Ren TV'ye konuştu ve oğlunun maçtan sonra sinirlerine hakim olamamasından memnun olmadığını söyledi.
Maçtan sonra sakin olmaları gerektiğini kaydeden baba Nurmagomedov, "Bu konuda çok katı olacağım. Benim için önce disiplin gelir. Kafesin içinde ne yaparsan yap ama dışarıda çocuklar, kadınlar, yabancıların olduğu bir sivil bölge var. Kafesin dışında barışçıl bir yaklaşımda olmalısın" ifadelerini kullandı.
Allah sizinleyken sizi kimse deviremez" diyen ve Conor McGregor'u paramparça eden Khabib Nurmagomedov, 9 yaşında ayı ile güreşirken... pic.twitter.com/Wr2n0ziU8i
— Sporxtv (@sporxtv) 7 Ekim 2018
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"Babama küfür ettiler, anneme küfür ettiler, dinime küfür ettiler, bana terörist dediler" diyen ve Conor McGregor'u ringe gömen Khabib maçtan önce;
"Elhamdülillah, biliyorum elhamdülillah dememden hoşlanmıyorsunuz, elhamdülillah, sizin çocuğunuzu paramparça edeceğim" pic.twitter.com/FFNNKh1zpO
— Sporxtv (@sporxtv) 7 Ekim 2018