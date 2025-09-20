Kevin Rodrigues: 'Attığımız gol gerçekten çok güzeldi'

Gaziantep FK, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.



Siyah-kırmızılıların tek golünü kaydeden Kevin Rodrigues, maç sonrası attığı gol hakkında konuştu.



Attıkları golün güzel olduğunu ifade eden Rodrigues, "Attığımız gol gerçekten çok güzeldi, üzerinde çalıştığımız bir organizasyondan geldi. Bu pozisyonda Maxim'in kalitesini unutmamak gerekiyor. 1-0 öne geçtiğinizde burada oynamak kolay değil; bu sahada, bu rakibin önünde mücadele etmek zor. Aslında garip bir gol yedik ama son 4 haftaya baktığımızda pozitif işler yaptığımızı düşünüyorum." sözlerini sarf etti.