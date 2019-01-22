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Kevin-Prince Boateng'ten Türkçe mesaj

Barcelona'nın yeni transferi Kevin-Prince Boateng, yeni kulübünün sosyal medya hesabından Türkçe paylaşımda bulundu.

Kaynak: AA
Kevin-Prince Boateng'ten Türkçe mesaj
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22 Ocak 2019 14:36
İspanya'nın Barcelona Kulübü, sosyal medyadan Ganalı hücum oyuncusu Kevin-Prince Boateng'in Türkçe mesajını yayımladı.

Barcelona Kulübünün Twitter'daki Türkçe hesabında yer alan videoda Türk futbolseverlere seslenen Boateng, "Merhaba Türkiye. Nasılsın? İyi akşamlar. Bir tanem, deli gibi severim." ifadelerini kullandı.

Katalan ekibi, Ganalı milli futbolcuyu İtalya'nın Sassuolo takımından 8 milyon avroluk satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağlamıştı."




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